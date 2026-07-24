Aliste sombrilla: lloverá en gran parte del país este fin de semana, sobre todo el domingo

Para Bogotá y el altiplano cundiboyacense, el Ideam estima cielo parcialmente nublado, con probabilidad de lluvias ligeras al final de la tarde de este viernes. Foto: El Espectador - Mauricio Alvarado Lozada

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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer su pronóstico del tiempo para este fin de semana, del 24 al 26 de julio de 2026. La entidad prevé lluvias de variada intensidad en gran parte del país, siendo el domingo el día con las precipitaciones más intensas y de mayor cobertura.

Mientras que la Onda Tropical No. 28 favorecerá el aumento de la nubosidad y de las lluvias, especialmente en las regiones Andina y Pacífica, en la Caribe persistirán los vientos alisios de intensidad moderada a fuerte, con posible incremento del oleaje en el área marítima de La Guajira. Por otro lado, en los departamentos de Tolima, Huila, Nariño y La Guajira se mantiene la amenaza por incendios de la cobertura vegetal, y se prevén temperaturas elevadas en sectores de las regiones Caribe, Orinoquía, Amazonía y el litoral Pacífico.

El pronóstico por días

Finalizando la tarde y en la noche de este viernes 24 de julio, el Ideam estima que las lluvias más significativas se concentrarán en el occidente y sur del país. Específicamente, se esperan sobre el litoral Pacífico, en Chocó, así como en el occidente de la región Andina, incluyendo sectores de Antioquia, el Eje Cafetero y el occidente del Valle del Cauca. También se prevén precipitaciones moderadas, con eventos localmente fuertes, en zonas del suroccidente colombiano y áreas limítrofes entre Cauca, Nariño y Putumayo.

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Por su parte, en la región Caribe se pronostican lluvias entre ligeras y moderadas, con mayor probabilidad sobre el sur de Córdoba, Bolívar y el golfo de Urabá. Además, en la región Andina central y oriental predominarán precipitaciones dispersas de menor intensidad, principalmente durante la tarde y la noche, aunque no se descartan chubascos aislados en zonas montañosas.

Para Bogotá y el altiplano cundiboyacense, el instituto prevé cielo parcialmente nublado, con probabilidad de lluvias ligeras al final de la tarde. En la Orinoquía y la Amazonia también se podrían presentar lluvias entre ligeras y moderadas sobre sectores de Meta, Caquetá, Guaviare, Vaupés y Amazonas. En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina son probables lluvias ocasionales de intensidad ligera a moderada, con mayor ocurrencia sobre las áreas marítimas circundantes.

Mañana, sábado 25 de julio, aumentará la nubosidad y las lluvias en el norte y noroccidente del territorio nacional, según el Ideam. Los mayores acumulados se esperan sobre la región Caribe central, el norte de Antioquia, el sur de Córdoba, Bolívar, Sucre y sectores de Magdalena, donde podrían presentarse lluvias moderadas a fuertes, acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento.

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La entidad también pronostica precipitaciones importantes en el norte y centro de Chocó, así como en el litoral de Valle del Cauca. En suma, en la región Andina se esperan chubascos de intensidad variable sobre Antioquia, Santander, Norte de Santander y las zonas montañosas de los departamentos del Eje Cafetero. “Las precipitaciones se presentarán principalmente durante la tarde y la noche, sin descartar lluvias durante la madrugada en sectores del norte del país”, comunicó el instituto.

Por otro lado, en la Orinoquía y la Amazonia persistirán lluvias dispersas entre ligeras y moderadas, y no se descarta que sean más intensas en áreas de piedemonte y sectores del suroriente. Del mismo modo, las lluvias continuarán durante el día en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Finalmente, el Ideam prevé que el domingo 26 de julio será el día más lluvioso de este fin de semana. “Se esperan precipitaciones moderadas a fuertes, en amplias zonas del norte, noroccidente y centrooccidente del país” se lee en el pronóstico. Se prevé que las mayores lluvias ocurran en sectores de Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena, Cesar, Antioquia, Chocó y los Santanderes. En la región Caribe también podrían presentarse lluvias persistentes y de fuerte intensidad, especialmente en el centro y sur de la región, así como en áreas cercanas a la Sierra Nevada de Santa Marta.

Además, en la región Andina se prevén precipitaciones frecuentes sobre Antioquia, el Eje Cafetero, los Santanderes y zonas montañosas de Cundinamarca y Boyacá. Mientras tanto, en el litoral Pacífico persistirán las lluvias en Chocó y el norte del Valle del Cauca, y en la Orinoquía y la Amazonia se mantienen las lluvias entre ligeras y moderadas, con algunos eventos localmente fuertes en Meta, Guaviare, Caquetá, Putumayo, Vaupés y Amazonas. En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se espera un día variable de lluvias, especialmente sobre el área marítima.

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