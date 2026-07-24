Por emisión de ceniza del volcán Puracé, Aerocivil restringe vuelos de suroccidente del país

Imagen de referencia. Durante los últimos días se ha presentado un aumento en la actividad del volcán Puracé. Foto: Servicio Geológico Colombiano

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Ante el aumento de la actividad del volcán Puracé, en Cauca, la Aeronáutica Civil adoptó una serie de medidas operativas y restricciones temporales en la navegación del suroccidente del país. Su propósito, según comunicó, es salvaguardar la seguridad operacional de la aviación civil y la de los usuarios del transporte aéreo.

Luego de realizar evaluaciones meteorológicas y verificaciones técnicas en campo este 24 de julio, las autoridades confirmaron la presencia de ceniza volcánica en la ciudad de Popayán y sus áreas de influencia. Esta condición afecta la visibilidad, por lo que representa un potencial riesgo para el funcionamiento seguro de las aeronaves.

Le puede interesar: Gobierno decreta oficialmente situación de desastre nacional por el fenómeno de El Niño

Es por ello que la Aerocivil decidió restringir la navegación en el área de control de tránsito aéreo de Cali y rutas conexas, desde la superficie hasta el nivel de vuelo FL210, es decir, 21.000 pies de altitud. La entidad también decretó el cierre, en principio durante algunas horas, de las operaciones en el Aeropuerto Guillermo León Valencia (SKPP) de Popayán.

“Los equipos de control de navegación aérea adelantan los desvíos y reordenamientos necesarios para garantizar la continuidad del servicio de vuelo en rutas alternas seguras”, indicó la Aerocivil. Además, hizo un llamado a los pasajeros con viajes programados desde o hacia las terminales aéreas de Popayán, Cali y zonas aledañas, para que se mantengan en contacto permanente con sus respectivas aerolíneas y verifiquen el estado de sus vuelos.

En articulación con el Servicio Geológico Colombiano (SGC) y las autoridades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, la aeronáutica mantendrá el monitoreo sobre la evolución de este fenómeno volcánico. Apuntó que, de manera oportuna y cuando las condiciones atmosféricas sean seguras, informará sobre la reanudación graduada de las operaciones.

Actividad en el volcán Puracé

Como hemos contado en estas páginas, el SGC emitió el pasado jueves 23 de julio un boletín extraordinario señalando el aumento, durante los últimos días, en la actividad del volcán Puracé, que se encuentra en estado de alerta amarilla.

Lea también: Minenergía publica borrador de resolución para destrabar proyectos eólicos en La Guajira

“Continúa el incremento significativo en la energía sísmica de las señales asociadas al movimiento de fluidos (gases y líquidos de origen magmático y su interacción con el sistema hidrotermal) reportado en el boletín semanal del día 21 de julio, las cuales se han localizado principalmente bajo el cráter del volcán Puracé, a profundidades inferiores a 3 km”, indicó el SGC en un comunicado.

De acuerdo con la información publicada por la entidad, la actividad sísmica del volcán también ha estado acompañada de una mayor altura e intensidad de la desgasificación y emisiones de ceniza que han alcanzado hasta 2.100 metros de altura, visibles desde varias zonas cercanas al volcán.

“Estos cambios han estado acompañados de un aumento destacado en las emisiones de dióxido de azufre (SO₂) y dióxido de carbono (CO₂) hacia la atmósfera, las cuales han alcanzado los valores más altos registrados por los sistemas de monitoreo instrumental y satelital desde el episodio eruptivo de 2025”, señaló el SGC.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜