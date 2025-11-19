Aliste sombrilla: se esperan lluvias en gran parte del país este miércoles 19 de noviembre

En Bogotá se presentaría cielo nublado, con posibles lluvias de variada intensidad. Foto: El Espectador - Nelson Sierra Gutiérrez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Para este miércoles 19 de noviembre se espera nubosidad y lluvias en gran parte del Pacífico, centro y norte de la región Andina, sur y centro de la Amazonia, y zonas puntuales del suroriente de la Orinoquía y sur del Caribe. Así lo informó el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) a través de su pronóstico del tiempo.

De acuerdo con el instituto, los mayores acumulados de lluvia, con probabilidad de actividad eléctrica, se prevén en áreas de los departamentos de Norte de Santander, Bolívar, Cesar, Córdoba, Antioquia, Santander, Cundinamarca, Chocó, Caldas, Risaralda, Quindío, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Guainía, Vaupés, Caquetá y Amazonas. En zonas puntuales de Sucre, Magdalena, Boyacá, Tolima, Huila, Meta, Vichada, Guaviare y Putumayo se presentarían precipitaciones de menor intensidad y/o intermitentes.

Le puede interesar: Así estará el tiempo durante la penúltima semana de noviembre, según el Ideam

Por otro lado, en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el Ideam estima que habrá condiciones de cielo ligeramente nublado, con predominio de tiempo seco sobre la zona insular y probabilidad de lluvias en la plataforma marítima al sur.

En cuánto a Bogotá, el instituto informó que, durante la madrugada, en la capital predominó el tiempo seco con cielo mayormente nublado y una temperatura mínima alrededor de 11 ° C. En ese sentido, para esta mañana se espera cielo parcialmente nublado, con probabilidad de lluvias ligeras en el suroriente de la ciudad.

Durante la tarde habría cielo entre parcial a mayormente nublado con posibles lluvias de variada intensidad en sectores del occidente y norte de Bogotá. Luego, para las horas de la noche, el Ideam anticipa lluvias ligeras en sectores del norte y suroccidente de la capital con cielo mayormente nublado. La temperatura máxima estimada es de alrededor de 20° C.

Lea también: Minagricultura está declarando zonas para la producción de alimentos, ¿qué está en juego?

Este es el pronóstico del tiempo en otras grandes ciudades para este miércoles:

• Barranquilla: Son esperadas condiciones secas durante toda la jornada, con cielos entre ligera a parcialmente nublados (Temperatura máxima estimada: 33 °C).

• Cartagena: Se prevé una mañana seca, con probabilidad de lloviznas ligeras en horas de la tarde, y una noche nuevamente con tiempo seco (Temperatura máxima estimada: 32 °C).

• Medellín: Se pronostican cielos con nubosidad variada y probabilidad de precipitaciones intermitentes en la jornada, especialmente en horas de la tarde y noche (Temperatura máxima estimada: 30 °C).

• Tunja: Predominarán condiciones principalmente secas con nubosidad variable durante todo el día. No obstante, no se descartan precipitaciones ligeras en la tarde y noche. (Temperatura máxima estimada: 18 °C).

• Bucaramanga: Posterior a una mañana con cielos entre parcial a mayormente nublados, se espera un día con poca nubosidad y tiempo seco. (Temperatura máxima estimada: 28 °C).

• Cali: Precipitaciones intermitentes durante todo el día son probables, especialmente en horas de la tarde y la noche. (Temperatura máxima estimada: 30 °C).

Principales alertas vigentes

El Ideam, además, compartió el resumen de las principales alertas vigentes. Según la entidad. 793 municipios se encuentran en algún nivel de alerta por deslizamientos en las regiones Andina, Orinoquía, Caribe, Amazonia y Pacífica. Un total de 144 municipios están en alerta roja, principalmente en Antioquia (con 42 municipios), Chocó (11) y Cauca, Huila y Nariño, con nueve municipios en alerta roja en cada uno de estos departamentos.

Por otro lado, por inundaciones y/o crecientes súbitas hay 12 alertas rojas, una roja puntual, 46 naranjas y 37 amarillas en el área hidrográfica de Magdalena - Cauca; 11 rojas, una roja puntual, 19 naranjas y diez amarillas en el Caribe; cinco rojas, 18 naranjas y diez amarillas en el Pacífico; seis naranjas y 21 amarillas en el Orinoco; y tres naranjas y nueve amarillas en el Amazonas.

En cuánto a alertas meteomarinas, persiste una alerta amarilla por velocidad del viento y altura de las olas en el mar Caribe oriental, central y occidental, así como una alerta amarilla por tiempo lluvioso en el golfo de Urabá. También en el Pacífico colombiano se mantienen alertas amarillas por tiempo lluvioso en la totalidad de la cuenca.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜