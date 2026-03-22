UNGRD anunció plan por COP 1 billón para corregir fallas en reconstrucción de Providencia

El Plan de Acción Específico (PAE) contemplará una inversión de COP 1,3 billones. Foto: María Camila Ramírez Cañón

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En la mañana de este domingo 22 de marzo, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) anunció el Plan de Acción Específico (PAE), que busca corregir fallas en la reconstrucción de Providencia y Santa Catalina y contemplará una inversión de COP 1,3 billones.

De acuerdo con la UNGRD, el PAE ya fue socializado con la comunidad raizal y fue “validada por el territorio”. Ahora, para su aprobación e implementación, será presentada ante el Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

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Cabe recordar que entre el 15 y el 16 de noviembre el huracán Iota, de categoría cinco, pasó por las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina con vientos de 250 kilómetros por hora. En Providencia y Santa Catalina, el 98 % de la infraestructura resultó afectada.

El PAE, explicó la UNGRD, se estructuró en dos fases: Recuperación Temprana y Adaptación y Recuperación para el Buen Vivir. “Su objetivo principal es corregir las fallas identificadas en el proceso de reconstrucción tras el paso del huracán Iota y garantizar una recuperación integral, sostenible y con enfoque diferencial”, agregó la entidad.

Adicionalmente, el plan se estructura en seis programas: Construcción y reconstrucción de viviendas e infraestructura, gestión del transporte, desarrollo sostenible y gobernanza para el pueblo raizal, servicios ambientales y gestión del riesgo, servicios sociales básicos y soberanía alimentaria y transformación productiva.

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En total, precisó la UNGRD, serán 64 proyectos y 359 actividades. Entre los proyectos priorizados se encuentra reparar viviendas que fueron deficientemente construidas después del paso de Iota, construir un hospital de nivel, la construcción de 100 viviendas de interés social y de un albergue definitivo, en cumplimiento de un fallo de la Corte Constitucional.

“El plan también incluye la reconstrucción de infraestructura educativa, cultural y deportiva; la adquisición de tierras por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT); el desarrollo de proyectos de transición energética y otras iniciativas orientadas a la reactivación social y económica de la isla”, señaló la UNGRD.

Según la Unidad, la versión actualizada del PAE fue elaborada mediante consulta previa en cumplimiento de la Sentencia T-333 de 2020 de la Corte Constitucional, que determinó que el proceso de reconstrucción integral de las islas de Providencia y Santa Catalina no ha terminado y que está lejos de hacerlo.

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Por eso, el alto tribunal determinó que era necesario adoptar soluciones judiciales con el fin de "garantizar el núcleo esencial de los derechos fundamentales a la vivienda digna, salud, agua potable y saneamiento básico del pueblo raizal, asegurar que la reconstrucción de su territorio sea acorde a su identidad cultural y fortalecer la resiliencia de las islas ante los efectos del cambio climático".

A pesar de los grandes avances, concluyó la Unidad, aún hay observaciones del pueblo raizal que deberán atenderse y considerarse con posterioridad.

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