Cancilleres de los países amazónicos aprobaron 20 resoluciones a favor de la región

Los ocho cancilleres de los países miembros del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), este jueves 21 de agosto en el Palacio de San Carlos. Foto: Cancillería de Colombia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

A horas de que en Bogotá inicie la V Reunión de Presidentes y jefes de Estado del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), que contará con la participación de los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, los cancilleres de los ocho países de la región amazónica adoptaron 20 resoluciones en favor de este bioma.

Justo horas después de la adopción de las 20 resoluciones, el presidente de Brasil aterrizó en Colombia, al tiempo que se confirmaba que el mandatario de Bolivia había cancelado su asistencia a la reunión.

El encuentro se dio en el marco de la III reunión extraordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores, los Cancilleres y delegados de los países miembros de la OTCA, que se llevó a cabo este jueves 21 de agosto en el Palacio de San Carlos.

En la reunión, que fue presidida por la canciller (e) colombiana, Rosa Yolanda Villavicencio, participaron sus homólogos de los otros siete países de la Amazonia: Bolivia, Brasil, Perú, Surinam, Venezuela, Ecuador y Guyana.

Antes de adoptar las 20 resoluciones, los cancilleres analizaron los avances realizados frente a los compromisos adquiridos hace dos años en la Declaración de Bélem, firmada en la ciudad homónima de Brasil.

Sobre estos, destacaron “el trabajo del Observatorio Regional Amazónico, la creación de la Comisión Especial de Seguridad Pública e Ilícitos Transfronterizos y Transnacionales en la región amazónica, la reactivación Comisión Especial de Salud en la Amazonia”, así como los trabajos de las redes forestales, del agua y del manejo integral del fuego.

Frente a las 20 resoluciones adoptadas, desde la Cancillería de Colombia destacaron “la creación de un mecanismo financiero y un panel técnico-científico intergubernamental”, así como otras que abordan el fortalecimiento institucional de la OTCA, la seguridad alimentaria, la gestión del riesgo climático y el reconocimiento de los pueblos indígenas y sus saberes tradicionales.

Como contamos en esta nota, una de las resoluciones más esperadas era la del Mecanismo Amazónico de los Pueblos Indígenas (MAPI). Se trata de una medida que busca fortalecer el diálogo entre los Estados y los pueblos indígenas para contribuir a la protección de la Amazonia.

Durante el encuentro de los ministros de relaciones exteriores y cancilleres, también se aprobó la Declaración de Bogotá, que será adoptada este viernes en la V Reunión de Presidentes y jefes de Estado de la OTCA, que tendrá lugar en la Plaza de Armas del Palacio de Nariño hacia el medio día.

*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜