Triunfo de los pueblos indígenas: participarán oficialmente en decisiones sobre Amazonia

Este jueves 21 de agosto, durante una reunión de los cancilleres de los países amazónicos, se aprobó una resolución que da nacimiento al Mecanismo Amazónico de los Pueblos Indígenas (MAPI). Se trata de una medida que busca fortalecer el diálogo entre los Estados y los pueblos indígenas para contribuir a la protección de la Amazonia.

De ese modo, en la toma de decisiones podría garantizarse una intervención oficial de los representantes de las comunidades que históricamente han vivido en la región. Esta aprobación se da en el marco de la Cumbre Amazónica que se adelanta esta semana en Bogotá.

Como dijo hace unos días a este diario David Flórez Valencia, asesor de Políticas para Colombia y Perú de la Rainforest Foundation Norway (RFN), el lanzamiento del MAPI implica “un paso histórico en la manera como se piensa y se gobierna el bioma amazónico”. Por primera vez, dice, se abre “un espacio dentro de la OTCA (Organización del Tratado de Cooperación Amazónica) que se centra en garantizar la participación directa de los pueblos indígenas, desde su derecho a la autodeterminación en las decisiones que afectan sus territorios”.

Esta instancia de cogobierno contará con un delegado del Gobierno y uno de los pueblos indígenas de cada uno de los países amazónicos: Colombia, Brasil, Perú, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Guyana, Surinam. Es decir que habrá un total de 16 representantes.

El MAPI había quedado contemplado en la Declaración de Belém, producto de la anterior Cumbre Amazónica, que se llevó a cabo en agosto de 2023. En ese momento, los mandatarios de los ocho países “reconocieron la importancia de la participación plena y efectiva de las poblaciones amazónicas, especialmente los pueblos indígenas, en la gestión y conservación de la región”, de acuerdo con la OTCA.

La composición y procedimientos del MAPI quedaron establecidos tras un proceso de construcción y negociación y de 18 sesiones virtuales. Una de las funciones del mecanismo será hacer recomendaciones a los órganos de la OTCA en temas como el control de la deforestación, tráfico de especies, la revitalización de las lenguas indígenas, la transmisión de conocimientos y tradiciones ancestrales, entre otras.

Para Freddy Mamami, coordinador de Asuntos Indígenas de la OTCA, “esto responde a un compromiso político del más alto nivel y a una deuda histórica con los pueblos indígenas amazónicos, cuya contribución a la protección de la biodiversidad, a la lucha contra el cambio climático y a la preservación de la cultura tradicional es insustituible e invaluable”.

Por su parte, Sônia Guajajara, ministra de Pueblos Indígenas de Brasil, dijo que “los desafíos son muchos, pero esta alianza entre gobiernos y organizaciones indígenas cuenta con todas las bases para tener éxito a la hora de cumplir un objetivo en común: cuidar nuestra selva, nuestra casa”.

