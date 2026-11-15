Descubren dos nuevas especies de monos aulladores en la Amazonia

Un grupo de investigadores de la Universidad de Salford, en Reino Unido, colaboró con científicos de varios países para analizar la información genética que se conserva de varias especies de monos aulladores de América del Sur y América Central. Hicieron un análisis…

Hace 84 años que la ciencia no describía una nueva especie de mono aullador, cuando en 1941 un científico publicó un análisis detallado sobre la especie Alouatta puruensis. Esa fue la última vez que se supo de una nueva especie de este importante grupo de primates, hasta ahora.

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Un grupo de investigadores de la Universidad de Salford, en Reino Unido, colaboró con científicos de varios países para analizar la información genética que se conserva de varias especies de monos aulladores de América del Sur y América Central. Hicieron un análisis detallado de estas especies, describiendo su distribución geográfica, su evolución y descubriendo dos nuevas especies hasta ahora desconocidas.

En el estudio, que fue publicado en la revista Current Biology, se explica también que las dos nuevas especies descritas (Alouatta iroi y Alouatta matogrossensis, por sus nombres científicos) enfrentan varios peligros para su supervivencia como especies, por las presiones que hay sobre los ecosistemas de la selva amazónica.

"Estos hallazgos también aportan una importante actualización a la comprensión científica de cómo evolucionaron y se extendieron los primates por la región. Los investigadores descubrieron que grandes ríos como el Amazonas, el Río Branco y el Xingu han actuado como barreras naturales durante millones de años, impidiendo que las poblaciones se mezclaran y permitiendo que evolucionaran en especies distintas", explicó la Universidad de Salford en un comunicado sobre la investigación.

También encontraron que algunas de las especies que viven allí, aunque ya eran conocidas por la ciencia, nunca habían tenido un análisis de su estado de conservación y sus resultados no son alentadores. Por ejemplo, la especie Alouatta matogrossensis, que se encuentra al sur de la Amazonia, está en una de las regiones con mayor deforestación en el mundo, lo que ha reducido considerablemente su hábitat natural, poniéndola en riesgo.

"Este descubrimiento llega en un momento crucial, ya que la creciente deforestación, el cambio climático y la pérdida de hábitat amenazan a muchas especies amazónicas antes incluso de que la ciencia las comprenda por completo o las descubra. Esperamos que estos hallazgos ayuden a las organizaciones conservacionistas a identificar las poblaciones más vulnerables y a priorizar los esfuerzos de protección en toda la cuenca amazónica", señaló Jean Boubli, investigadora de la Universidad de Salford.

El grupo de científicos que adelantó este estudio, además de describir dos nuevas especies, considera que su análisis demuestra la gran biodiversidad que aún permanece oculta en la Amazonia. Estudiar a profundidad esta parte del mundo es fundamental para tomar decisiones fundamentadas en evidencia científica para su conservación.

"Nuestro estudio demuestra que el Amazonas aún guarda extraordinarios secretos biológicos, incluso entre animales tan conocidos como los monos aulladores. Estos hallazgos son especialmente importantes porque muchas de estas poblaciones se enfrentan a una creciente presión debido a la pérdida de hábitat y al cambio ambiental. Comprender las diferentes especies existentes es el primer paso para protegerlas", apuntó Romina Batista, otra de las investigadoras de la institución.

Con este aporte, las investigadoras esperan que se incentive aún más el interés por estudiar y conocer la biodiversidad de la Amazonia, con el fin de hacer frente a las presiones humanas que vive actualmente, marcadas por la deforestación, la agricultura y la explotación de hidrocarburos.

*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.

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