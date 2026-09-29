Descubren nueva especie de caballito del diablo en la Amazonia y lleva nombre indígena

La nueva especie fue hallada y descrita en medio de una investigación que contó con la participación de Jenilee Montes-Fontalvo, una investigadora que hace parte de la Sección de Entomología del Instituto Humboldt, uno de los centros de…

La Amazonia tiene una nueva especie de libélula entre su extenso listado de fauna. Se trata de la segunda especie conocida dentro de un género de caballitos del diablo (Leucobasis) que fue descrita por científicas colombianas en Guainía, uno de los departamentos al nororiente de la región amazónica.

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La nueva especie fue hallada y descrita en medio de una investigación que contó con la participación de Jenilee Montes-Fontalvo, una investigadora que hace parte de la Sección de Entomología del Instituto Humboldt, uno de los centros de investigación científica más importantes del país. El estudio fue publicado recientemente en la revista International Journal of Odantology.

Hasta ahora, solo se conocía una especie del género Leucobasis, llamada L. Candicans. Sin embargo, en este nuevo análisis lograron diferenciar a esta especie por su coloración y tamaño. Utilizaron nueve individuos machos y dos hembras para hacer esta identificación, especímenes colectados en Guainía.

"La especie fue nombrada en honor al pueblo indígena Puinave de la comunidad El Remanso, quienes acogieron y guiaron a las investigadoras durante los muestreos en el arroyo San Joaquín. Como parte del proceso de apropiación social del conocimiento del proyecto, los habitantes locales participaron activamente en la identificación y denominación de los insectos", contó el Instituto Humboldt en un comunicado.

De acuerdo con esta entidad, durante el proceso de investigación la comunidad adoptó un vocablo en su lengua ancestral para referirse a esta libélula. "Dümpuinave", una palabra que vincula la ciencia, la protección del agua y su patrimonio lingüístico. Por eso, los científicos decidieron nombrar a la nueva especie en honor a este pueblo indígena: Leucobasis puinave sp. nov.

‍Algunos de los rasgos que permitieron hacer la identificación de esta nueva especie, de acuerdo con el Humboldt, son la coloración en tonos azul claro brillante en los segmentos abdominales del insecto y el tamaño, que está entre los 33 y 35 milímetros. Estos rasgos la diferencian de la segunda especie de su género.

Además, las alas de la nueva especie presentaban una característica particular que también permitió diferenciarla, que tiene que ver con un tamaño reducido de la vena interior que se aprecia en esta parte del cuerpo.

"Los adultos vuelan cerca del suelo entre la hierba, en los claros de los bosques que se inundan estacionalmente durante la temporada de lluvias. Por lo general, los ejemplares se posan con el abdomen en posición horizontal sobre las puntas de la hierba o en arbustos bajos. En Guainía, la especie está estrechamente asociada a la vegetación herbácea de las sabanas de arena blanca. El sustrato arenoso claro parece mejorar el camuflaje de la especie durante el vuelo, ya que los ejemplares que vuelan a una altura de entre 0,5 y 1 m sobre el suelo suelen resultar casi imperceptibles con el fondo", detalló el Instituto Humboldt.

Los análisis también permitieron identificar que esta nueva especie tendría actividad únicamente durante los meses de lluvia en esta región del país. Por la sensibilidad de los ecosistemas en los que se encuentra y las amenazas que hay allí presentes, como la deforestación, las quemas y la variabilidad climática, las científicas creen que podría considerar como una especie Vulnerable, una de las categorías de amenaza establecidas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

"El hallazgo se produjo en el marco del proyecto Dragones del Guainía, una iniciativa de expedición e investigación dedicada a catalogar la diversidad de odonatos (libélulas y caballitos del diablo o también llamados damiselas) en esta región remota influenciada por el Escudo Guayanés, la Orinoquía y la Amazonía. Los especímenes tipo de la nueva especie fueron depositados en la Colección Entomológica del Instituto Humboldt en su sede en Villa de Leyva, en la Universidad de los Andes y en la Universidad de Antioquia", concluyó la entidad.

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