Desmontan banda que deforestó más de 52.000 hectáreas de bosque; hay un exalcalde implicado

El operativo estuvo bajo el liderazgo del CONALDEF y se hizo en el marco del Plan Integral de Contención de la Deforestación. Foto: Minambiente

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El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible dio a conocer la captura de 17 personas presuntamente vinculadas a una red criminal señalada de ser responsable de la deforestación de más de 52.000 hectáreas de bosque y del acaparamiento ilegal de 165.678 hectáreas de tierras de la Nación en Meta. Entre los capturados se encuentra el exalcalde de Mapiripán, Jorge Iván Duque Lenis.

Según la información del ministerio, recolectada en una investigación liderada por el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación y otros Crímenes Ambientales (Conaldef), la organización habría acaparado 60 baldíos de la Nación, y promovido la apertura de 68 kilómetros de vías ilegales, generando afectaciones sobre ecosistemas estratégicos asociados a los parques nacionales naturales Cordillera de los Picachos, Tinigua, Sierra de La Macarena, Reserva Nacional Natural Nukak y Serranía de Chiribiquete.

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“Lo que esta investigación revela es la dimensión real de las redes criminales que están detrás de la deforestación en Colombia”, dijo la ministra de Ambiente (e) Irene Vélez. “Como lo ha señalado el presidente Gustavo Petro desde hace años, las economías ilícitas que destruyen la naturaleza operan a través de la captura de las instituciones, corrompiendo al Estado para la acumulación ilegal de riqueza”.

La noticia se da el mismo día que se conoció que un juzgado penal ordenó la captura de uno de los empresarios más importantes del sector palmicultor en Colombia: el ciudadano italiano Carlo Vigna Taglianti, cabeza de la multinacional italoespañola Poligrow, la cual opera desde 2008 en Mapiripán, Meta.

Según la investigación del caso, liderada por el Conaldef, y conocida por la Unidad Investigativa de El Espectador, este hombre de 60 años sería el supuesto “líder” de una de las organizaciones al margen de la ley que ha deforestado miles de hectáreas de bosques en el sur de Colombia. Además, según la Dirección de Carabineros de la Policía y el ente investigador, habría cometido otros delitos como ecocidio, aprovechamiento ilícito de recursos naturales, concierto para delinquir y fraude procesal.

Como contamos en este artículo, entre febrero y marzo de 2026, investigadores de la Fiscalía y la Policía hicieron inspecciones en el municipio donde hace presencia la multinacional con el fin de recaudar las pruebas que respalden su teoría del caso: que el italiano, junto a otras 16 personas, deforestó, entre 2008 y 2026, más de 52.000 hectáreas de tierra aledaña a parques naturales. Esta información coincide con la que dio a conocer recientemente la ministra de ambiente.

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