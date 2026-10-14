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Estudiaron el impacto de las partículas de incendios en Guaviare y se llevaron una sorpresa

Un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México, la U. Militar y el Sinchi confirmó que el humo de los incendios de la Orinoquía llega al Guaviare, aunque no influye en la formación de nubes como se esperaba. En cambio, se encontró que las partículas locales son las responsables de la estabilidad de los ciclos en la atmósfera colombiana.

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Fernán Fortich
Fernán Fortich
Estudiaron el impacto de las partículas de incendios en Guaviare y se llevaron una sorpresa
Estación Experimental El Trueno del Sinchi, en el municipio de El Retorno (Guaviare)
Foto: Cortesía

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“Al principio, nosotros pensamos que los equipos se habían vuelto locos, que debía haber algún error instrumental”, cuenta Omar Ramírez, doctor en Ciencia Ambiental e investigador de la Universidad Militar Nueva Granada.

Ramírez se refiere a los datos que arrojaron, en marzo de 2024, los instrumentos de la Estación Experimental El Trueno del Sinchi, en el municipio de El Retorno (Guaviare): en el aire de esta zona del noroeste de la Amazonia colombiana se detectaron rastros de potasio y de azufre, asociados con incendios forestales.

Como…

Fernán Fortich

Por Fernán Fortich

fernanfortichr ffortich@elespectador.com
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