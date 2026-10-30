Instalan comisión accidental en la Cámara de Representantes para proteger la Amazonia

“En la Amazonía tenemos problemas muy grandes. Protegerla no es responsabilidad solo de los congresistas de los departamentos que la conforman, sino de todo el país”, dijo,…

Este miércoles 28 de octubre se instaló la Comisión Accidental para la Protección de la Amazonia en la Cámara de Representantes. Su objetivo, como su nombre lo indica, será promover la protección, conservación y el reconocimiento de la Amazonia colombiana mediante las funciones legislativas y de control político, así como de la articulación institucional y territorial.

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“En la Amazonía tenemos problemas muy grandes. Protegerla no es responsabilidad solo de los congresistas de los departamentos que la conforman, sino de todo el país”, dijo, durante la jornada, Jhon Fredi Valencia, quien coordinará la comisión junto con Miguel Ángel Rubio, ambos representantes a la Cámara por el departamento de Putumayo.

Cabe recordar que la Presidencia de la Cámara de Representantes ya había formalizado la creación de la comisión, la cual estará integrada por unos 16 representantes, a través de la Resolución 0643 del 21 de septiembre de 2026. Algunos de los que la conformarán son Juan Pablo Duque (Nuevo Liberalismo), Alexánder Bermúdez (Partido Liberal), Jhon Molina (Partido de la U), Sandra Chindoy (Pacto Histórico), Alejandro Castillo (curul de paz), Alexánder Quevedo (Partido Conservador), entre otros.

Entre las funciones de estos congresistas estarán impulsar una agenda legislativa amazónica, además de hacer seguimiento a las políticas públicas y los proyectos que tienen que ver con la región. También estará en sus manos promover audiencias y espacios de participación territorial para fortalecer el diálogo entre el Congreso, las comunidades, los líderes, la academia y demás actores. “El siguiente paso es convertir la comisión en iniciativas, seguimiento institucional y acciones concretas a favor de la protección de la Amazonia colombiana”, afirmó el representante Rubio.

Las comisiones accidentales se encargan de cumplir misiones específicas, con el fin de hacer más eficiente la labor legislativa y administrativa de las cámaras y las comisiones permanentes. En este caso, la Comisión Accidental para la Protección de la Amazonia fue impulsada por la Iniciativa Interreligiosa para los Bosques Tropicales (IRI-Colombia), la cual ha buscado acercar la acción parlamentaria a la evidencia científica y los conocimientos de las comunidades de la región.

“Este encuentro recoge un proceso al que le hemos dedicado conviccion y trabajo. Ver está iniciativa convertida en una instancia en la Cámara de Representantes es motivo de satisfacción”, expresó Blanca Lucía Echeverry, directora de IRI-Colombia.

Ahora, la comisión se enfocará en plantear y buscar soluciones para los principales problemas que afectan a la Amazonia, como lo son la deforestación, la ganadería extensiva, la presencia de grupos armados y las economías ilícitas como la minería ilegal y el narcotráfico.

*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.

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