La Amazonía debe marcar el camino hacia las zonas de exclusión de combustibles fósiles

Hace dos años, en la COP16 de biodiversidad celebrada en Cali, un grupo de parlamentarios de distintos países hicimos un llamado que hoy resulta más urgente que nunca: detener la expansión de los combustibles fósiles en los ecosistemas más valiosos del planeta. La petición reabría la pregunta de si es posible proteger la biodiversidad al tiempo que seguimos autorizando proyectos de petróleo, gas y carbón en los territorios que albergan esa riqueza.

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En una carta al Gobierno colombiano, entonces presidencia de la COP16, pedimos que la Declaración de la Coalición Mundial por la Paz con la Naturaleza incluyera ese compromiso, advirtiendo que el clima y la biodiversidad no podían tratarse como crisis separadas y que la respuesta debía reconocer los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales.

Dos años después, mientras los gobiernos se reúnen en Ereván, Armenia, para la COP17, el balance es inquietante. El mundo sigue lejos de cumplir el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, y los compromisos de conservación chocan con decisiones económicas que favorecen actividades que degradan los ecosistemas.

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De poco sirve declarar áreas protegidas o adoptar metas ambiciosas si seguimos abriendo explotaciones fósiles en territorios estratégicos. Cada nueva frontera extractiva trae deforestación, contaminación, daños a las comunidades y emisiones que agravan la pérdida de especies. En este sentido, proteger la biodiversidad y eliminar gradualmente los combustibles fósiles forman parte de una misma agenda política.

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Desde aquel llamado en Cali, decidimos ir más allá de las declaraciones. Durante los últimos dos años, legisladores de la red de Parlamentarios por un Futuro Libre de Combustibles Fósiles (a la que pertenecemos) de Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, presentaron proyectos de ley para prohibir nuevas actividades de explotación de hidrocarburos en la Amazonía. Adaptadas al marco jurídico de cada país, las iniciativas buscan que el ecosistema terrestre más importante del planeta no siga subordinado a la expansión petrolera y gasífera.

La Amazonía es solo el punto de partida. Su biodiversidad, sus reservas de carbono y su papel en la regulación del clima trascienden fronteras, y protegerla es una tarea planetaria. Pero esa responsabilidad compartida no puede servir de excusa para imponer soluciones desde afuera, desconociendo la soberanía de los países o ignorando los derechos de quienes habitan sus territorios.

Por eso, defendemos la creación de zonas de exclusión de combustibles fósiles, territorios de extraordinaria importancia ecológica, climática y cultural vedados a nuevos proyectos de petróleo, gas y carbón. Y, en ese contexto, la Amazonía debe ser el primer gran referente de esta figura, que convierte los compromisos de conservación en decisiones concretas sobre el uso del territorio.

Estas zonas deben construirse a partir del respeto por los derechos de los pueblos indígenas, la participación de las comunidades locales y los criterios de transición energética justa. Además, deben acompañarse de alternativas económicas sostenibles, cooperación internacional y financiamiento para reducir la dependencia de los ingresos fósiles sin profundizar las desigualdades que enfrentan las comunidades.

Tampoco podemos dejar de cuestionarnos cómo financiamos la biodiversidad. La financiación pública puede garantizar su continuidad, mientras que los bonos y créditos de biodiversidad pueden convertir ecosistemas complejos en productos financieros subordinados a la rentabilidad de corto plazo. Las naciones industrializadas, por su responsabilidad histórica, deben liderar esa financiación.

Esa misma convicción orientó el encuentro “Del río al Parlamento: voces amazónicas en Ottawa”, que reunió a parlamentarios y líderes indígenas de Canadá y la Amazonía. Allí dimos el primer paso hacia una coalición parlamentaria internacional por la Amazonía, que ya respaldan más de 30 parlamentarios y que significa el inicio de una alianza entre el Norte y el Sur Global para enfrentar el calentamiento global y la pérdida de biodiversidad, y así construir una relación más justa con los pueblos indígenas y comunidades locales.

La COP17 llega en un momento decisivo. Es el momento de demostrar que los compromisos de biodiversidad orientan decisiones sobre energía, inversión y territorio, y las zonas de exclusión de combustibles fósiles deberían estar en el centro de esa discusión. Desde los parlamentos sabemos que presentar proyectos no basta, por eso, seguiremos trabajando para que estos se aprueben, se apliquen y beneficien a las comunidades.

En Cali pedimos un compromiso explícito para detener la expansión fósil, y hoy convertimos ese llamado en propuestas legislativas y alianzas internacionales; ahora, les corresponde a los gobiernos demostrar la misma voluntad. No podemos prometer armonía con la naturaleza mientras autorizamos actividades que comprometen su supervivencia. Proteger la biodiversidad también significa decidir dónde los combustibles fósiles ya no tienen cabida.

*Senadora de Perú

**Senadora de Canadá

Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.

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