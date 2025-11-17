La petición de más 900 parlamentarios del mundo sobre el petróleo, el gas y el carbón

Imagen de la Marcha Global por el Clima que hubo en Belém, Brasil, este fin de semana y que pedía poner freno a los combustibles fósiles. Foto: EFE - Fraga Alves

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Cada vez que se realiza una cumbre de cambio climático, que suele reunir a delegaciones de más de 190 países, hay una cifra que desanima a quienes tienen sus esperanzas depositadas en esas negociaciones: la del número de lobistas de la industria de los combustibles fósiles. Con frecuencia se cuelan en los encuentros para influir en las discusiones y defender los intereses de su sector.

Este 2025 no fue la excepción. Como lo reveló Kick Big Polluters Out —una coalición internacional de más de 450 organizaciones— a la COP30, que se está haciendo en Belém, en la Amazonia brasileña, asistieron más de 1.600 lobistas de la industria de los combustibles fósiles. Eso significa un incremento del 12%, en comparación a la cantidad que fue a la pasada COP, que se celebró en Bakú, Azerbaiyán.

La idea no le ha caído nada bien a un grupo de legisladores de todo el mundo que pertenecen a un grupo llamado “Parlamentarios por un futuro libre de fósiles”. Reúne a más 900, de 96 países.

Como lo señalan en un comunicado, que haya esa cantidad de lobistas, que es mucho mayor a la de cualquier delegación de los países (a excepción de la de Brasil, el anfitrión), “no es un detalle menor: es una señal de la dura realidad a la que nos enfrentamos. Mientras las referencias a una eliminación gradual de los combustibles fósiles ni siquiera forman parte de la agenda oficial de negociación, la industria que busca prolongar la era de los combustibles fósiles goza de un asiento privilegiado en el mismo espacio que debería estar diseñando su final”.

(Lea “Hay que soltar el acelerador de los combustibles fósiles y cruzar los dedos”: Johan Rockström)

A lo que se refieren es a que, aunque la idea de que en esta COP se avance en tener una hoja ruta clara para abandonar gradualmente los combustibles fósiles —como propuso Luiz Inácio Lula da Silva—, ese “rumbo” aún no es explícito en los textos oficiales.

“No está garantizado en los textos, y sigue sin nombrar con claridad lo esencial: la eliminación gradual del carbón, el petróleo y el gas con plazos y obligaciones. Una hoja de ruta sin un cronograma ambicioso, sin metas verificables y sin criterios de justicia y equidad corre el riesgo de convertirse en otro ejercicio de dilación”, manifiesta el grupo de más de 900 congresistas, que reconoce que ese paso que dio Lula había sido “largamente esperado”.

También le piden a los negociadores que se tomen en serio esa promesa que ya se ha aplazado por varias décadas. “Treinta años después, seguir posponiendo la eliminación de los combustibles fósiles ya no es una cuestión de dificultad técnica, sino una decisión política. O el proceso de la COP demuestra el coraje que los parlamentos, los movimientos sociales y la sociedad civil ya están mostrando, o quedará atrás en la historia”, escriben, haciendo referencia a las propuestas que buscan frenar la expansión de los combustibles fósiles en la Amazonia, como los cinco proyectos de ley que han sido presentados en Brasil, Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú de manera simultánea.

(Vea Belén marcha en el “funeral” de los combustibles fósiles durante la COP30)

Para este grupo de legisladores, la propuesta de incluir una hoja de ruta para eliminar los combustibles fósiles debe estar acompañada de una serie de condiciones para que sea un camino creíble.

Debe, primero, ser inclusiva, “reflejando las voces de los países y comunidades en la primera línea de la crisis climática”.

Así mismo, debe “establecer plazos explícitos y ambiciosos para la eliminación de los combustibles fósiles dentro de esta década".

También, señalan, debe “consagrar responsabilidades diferenciadas, basadas en las capacidades y en las emisiones históricas".

Y, finalmente, indican, esa hora de ruta debe “estar respaldada por un paquete sólido de financiamiento y apoyo que garantice una transición justa y equitativa"

*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜