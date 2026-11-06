Tras decisión de tutela, Mininterior formaliza el noveno territorio indígena en la Amazonia

La resolución 1934 se firmó luego de que una decisión de tutela proferida por un juzgado de Bogotá amparara la "protección de los derechos fundamentales relacionados con la constitución de las entidades territoriales indígenas y el debido…

Mediante una resolución firmada por Alejandro Ordóñez, nuevo ministro del Interior, el Gobierno formalizó la creación de la novena Entidad Territorial Indígena (ETI) de Colombia. Se trata del Territorio Indígena Unido de los Ríos Isana y Surubí, que se encuentra entre los departamentos de Vaupés y Guainía.

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La resolución 1934 se firmó luego de que una decisión de tutela proferida por un juzgado de Bogotá amparara la "protección de los derechos fundamentales relacionados con la constitución de las entidades territoriales indígenas y el debido proceso" del Consejo Indígena del Territorio Indígena Unido de los Ríos Isana y Surubí (TIURIS).

Territorio Indígena Unido de los Ríos Isana y Surubí Foto: Felipe Rodríguez - Fundación Gaia Amazonas

Ese juzgado le pidió directamente al Ministerio del Interior que protocolizara el acuerdo intercultural entre el Estado y el territorio indígena, en el que se definen las condiciones para el funcionamiento de la Entidad Territorial Indígena. La nueva ETI abarca 412.922 hectáreas, de acuerdo con Gaia Amazonas, una fundación que ha acompañado el proceso de formalización de los territorios indígenas en la Amazonia.

"La resolución del ministro del Interior protocoliza el Acuerdo Intercultural en el que se definen las competencias, funciones, mecanismos de coordinación y criterios fiscales para garantizar la implementación de las políticas públicas territoriales y el pleno funcionamiento de esta Entidad Territorial Indígena", señaló Gaia en un comunicado sobre la decisión. El Ministerio del Interior tenía abierto un incidente de desacato por las demoras en acatar la decisión de tutela, publicada el 23 de julio.

Es importante recordar que las Entidades Territoriales Indígenas son una deuda que ha tenido el Estado colombiano desde la Constitución de 1991, como contamos en este artículo. Allí se estableció que Colombia estaría dividida política y administrativamente en departamentos, municipios, distritos especiales y territorios indígenas. Sin embargo, hasta finales de 2025 solo estaban reconocidos los tres primeros.

En diciembre pasado, el gobierno de Gustavo Petro formalizó las primeras ocho entidades territoriales indígenas de la Amazonía, que se sumaron a la que se había formalizado en mayo en la Alta Guajira. El Territorio Indígena Unido de los Ríos Isana y Surubí se convierte en el noveno amazónico y en el décimo en el país, lo que deja pendientes al menos 11 territorios indígenas que se encuentran en este trámite en la Amazonia.

“Desde el territorio estamos contentos, por fin logramos la firma del Acuerdo Intercultural, después de varios años de lucha. Esta formalización nos da más fuerza para seguir materializando lo que nuestros abuelos y líderes han querido para el territorio”, destacó Harbey Hernández, representante legal de la Entidad Territorial TIURIS, en el comunicado de Gaia Amazonas.

La nueva ETI se encuentra entre los departamentos de Vaupés y Guainía. Foto: Felipe Rodríguez - Fundación Gaia Amazonas

El proceso que sigue la ETI de TIURIS es que se establezcan las condiciones bajo las cuales podrán funcionar de manera autónoma tanto política como administrativamente. Esto incluye los mecanismos para la recepción y administración de recursos, como ocurre en los departamentos, municipios y distritos del país. De acuerdo con Gaia Amazonas, con la formalización de esta ETI, ya se suma el 15 % de la Amazonía colombiana bajo esta figura.

“La consolidación del Estado pluralista es un asunto de todas, todos y todes. Colombia avanza en este camino con la formalización de las entidades territoriales indígenas en la Amazonía colombiana. Celebramos la protocolización del Acuerdo Intercultural que formaliza el Territorio Indígena Unido de los Ríos Isana y Surubí Tiuris, la novena entidad territorial indígena en la Amazonía colombiana”, apuntó Julieth Rojas, subdirectora técnica y política de la Fundación Gaia Amazonas en el comunicado.

Uno de los territorios indígenas que aún tiene pendiente su formalización es el Pirá-Paraná, que también se encuentra en la Amazonia colombiana. De acuerdo con Gaia, este territorio ha seguido el mismo proceso que todas las nueve ETI amazónicas que ya están formalizadas y, desde diciembre de 2025, fue delimitado su territorio por parte de la Agencia Nacional de Tierras. Sin embargo, el Ministerio del Interior aún no ha hecho la protocolización de su Acuerdo Intercultural, el único paso pendiente para terminar su formalización.

Esto, advierten desde la Fundación Gaia, "plantea interrogantes sobre el cumplimiento del principio de igualdad material y la garantía efectiva de los derechos del Gobierno Indígena del Río Pirá Paraná". Además, hicieron un llamado al Gobierno para que no dilate más esta decisión y culmine el proceso de formalización de este territorio.

Este es el decreto con el que el Ministerio del Interior formalizó la nueva entidad territorial indígena:

*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.

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