Una decisión clave, pero varios vacíos: lo que dejó la cumbre amazónica en Bogotá

Los presidentes Gustavo Petro (Colombia), Lula da Silva (Brasil) y Luis Arce (Bolivia) fueron los únicos mandatarios presentes en la cumbre de los ocho países amazónicos. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Terminó la V Cumbre de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) y, con el acuerdo final firmado, se tomaron algunas decisiones importantes para la protección de la Amazonia. Sin embargo, el evento también dejó algunos vacíos frente a las peticiones que hicieron pueblos indígenas y organizaciones sociales, así como en acciones concretas para enfrentar las amenazas que hay sobre esta selva tropical.

El punto más significativo de la Cumbre, como destacó la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (OPIAC), fue la aprobación de la resolución que da origen al Mecanismo Amazónico de los Pueblos Indígenas (MAPI). Esto, en términos simples, busca que los pueblos indígenas de la región puedan participar oficialmente en las discusiones y decisiones que se adopten en la OTCA.

“La aprobación del Mecanismo Amazónico de los Pueblos Indígenas y el órgano de co-gobernanza representa un avance crucial para superar la histórica ausencia de representación y participación plena y efectiva de los Pueblos Indígenas de la Cuenca Amazónica en las instancias de la OTCA”, dijo Gisela Hurtado, senior Amazonia campaigner de la iniciativa Stand.earth, quien siguió de cerca las negociaciones, a través de un comunicado.

Otro de los aspectos claves de Cumbre fue el respaldo que dieron los ocho países amazónicos al Fondo Bosques Tropicales para Siempre (TFFF, por sus siglas en inglés), que se lanzará durante la COP30. Con este, se espera movilizar recursos a largo plazo para la protección de bosques tropicales en el mundo, principalmente la Amazonia.

Otros acuerdos claves tienen que ver con la necesidad de tomar acciones frente al crimen transnacional y las amenazas a defensores de la Amazonia. Además, se buscará fortalecer la “cooperación técnica” para la trazabilidad del oro, con el fin de combatir la comercialización de oro de origen ilegal.

Aunque estos puntos son relevantes, organizaciones de la sociedad civil destacaron que, más allá de mencionarlos, no se determinaron acciones precisas sobre cómo se van a llevar a cabo. Esto “refleja la complejidad del escenario de coordinación y gobernanza multilateral, en particular la posibilidad de trazar una visión común sobre cómo enfrentar la crisis climática”, aseguró en el comunicado Karla Maass Wolfenson, de la red de organizaciones sociales Climate Action Network.

El principal vacío de la V Cumbre de la OTCA

Aunque el acuerdo final entre los países, la Declaración de Bogotá, estableció la necesidad de “avanzar hacia una transición energética justa, ordenada y equitativa, teniendo en cuenta las circunstancias y capacidades nacionales”, no se estableció una ruta clara para hacerlo.

Sobre este punto, pueblos indígenas, organizaciones sociales y algunos congresistas de los países amazónicos esperaban una decisión: que se declarara a la Amazonia como una zona libre de combustibles fósiles.

Sin embargo, únicamente el Gobierno de Colombia apoyó esa declaratoria desde el inicio de la cumbre, el 18 de agosto. Aunque se puso sobre la mesa de discusiones, Perú, Ecuador y Venezuela habrían rechazado cualquier posibilidad de incluirla en los acuerdos.

“Los presidentes amazónicos desaprovecharon la oportunidad de reconocer que la extracción de petróleo y gas es una de las mayores amenazas para la Amazonía. Ciencia, pueblos indígenas y derecho internacional coinciden en dos requisitos indispensables para salvar la región: reconocer el peligro real de los combustibles fósiles y cooperar entre Estados”, expresó Alex Rafalowicz, director ejecutivo del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, una iniciativa de la que Colombia hace parte.

Lo que se espera es que, de cara cumbre mundial de cambio climático que se llevará a cabo en Brasil en tres meses, la COP30, los países de la región planteen incluir esta decisión en los acuerdos. “Necesitamos con urgencia un acuerdo global para su eliminación, y nuestra región tiene todas las condiciones para liderar una transición energética justa. Ahora es necesario que los países asuman en la COP30 el compromiso definitivo de acabar con los fósiles”, apuntó Carolina Marçal, coordinadora de proyectos del Instituto ClimaInfo, quien también hizo seguimiento a la Cumbre.

*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.

