Campesinos denuncian falta de reconocimiento para participar en Cumbre Amazónica

Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

El Coordinador Nacional Agrario (CNA), una organización campesina con presencia en 22 departamentos del país, manifestó su rechazo luego de que el Gobierno Nacional no contemplara la participación del campesinado colombiano en la Cumbre Amazónica que se desarrolló durante esta semana en Bogotá y que finalizará este viernes con la V Reunión de Presidentes de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA).

De esta reunión, en la que estarán presentes los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de Bolivia, Luis Arce Catacora, se adoptará la ‘Declaración de Bogotá’, que se conocerá sobre el medio día de este viernes 22 de agosto.

En un comunicado publicado en sus redes sociales, el CNA aseguró que “a pesar de todo lo avanzado hasta el momento en el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos, aún no se nos reconoce como los actores fundamentales que somos en el cuidado y protección del medioambiente”.

De acuerdo con el Coordinador, las comunidades y organizaciones sociales y políticas campesinas cuidan la Tierra. Muestra de eso, resaltaron, es su apuesta por la agroecología, que “cada día garantiza tanto la soberanía alimentaria de nuestros pueblos como también la relación distinta con nuestros ecosistemas”.

Para la organización, esta apuesta se diferencia del “agronegocio”, el cual, denuncian, estaría siendo promovido por “los gobiernos progresistas (…) como salvación de los pueblos de la región”.

El interés del CNA de participar en la Cumbre Amazónica, donde se esperaba la asistencia de más de 400 personas entre delegados de los ocho países amazónicos, líderes indígenas y organizaciones de la sociedad civil, radicaba en que era un encuentro para constuir posturas conjuntas con vista a la próxima cumbre de cambio climático, la COP30, que se celebrará en Brasil a finales de este año.

Como contamos en este artículo, en vísperas de la COP16, la cumbre de biodiversidad que se celebró el año pasado en el país, los campesinos plantearon exigencias similares a las que ahora elevó el CNA.

Ese llamado se debía a que, aunque en Colombia más de 10.5 millones de personas mayores de 15 años se identificaron como campesinos en 2023, a los ojos de investigadoras como Angie Durán, investigadora sénior de la línea de Gobernanza Territorial de Ambiente y Sociedad, “no han sido reconocidos a lo largo de la historia como sujetos fundamentales para las discusiones ambientales”.

En ese momento, Durán destacaba el rol de figuras como las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) en el cuidado del medio ambiente, justamente en regiones como la Amazonia.

En regiones como esta, las ZRC han evitado la concentración de la tierra, una de las principales causas de la deforestación. “Aquí vemos una oportunidad para garantizar los derechos de los campesinos y reconocer el aporte de estas áreas”, aseguraba la investigadora hace unos meses.

Ahora, casi un año después, el CNA sigue exigiendo que se les tenga en cuenta como actores políticos y que se respete su condición de sujetos de derechos y de protectores del medioambiente.

