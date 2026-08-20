Andrés Herkrath Sanclemente será el nuevo director del Ideam

Herkrath es ingeniero ambiental de la Universidad de los Andes, y cuenta con Máster en Ciencias (M.Sc.) en Ingeniería y Gestión de Recursos Hídricos de la Universidad de Stuttgart. Foto: Cortesía

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En la tarde de este jueves, 20 de agosto, se confirmó el nombramiento de Andrés Herkrath Sanclemente como nuevo director del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

Herkrath asume la dirección de la entidad que fue dirigida, en los últimos años y durante la administración de Gustavo Petro, por Ghisliane Echeverry.

El nombramiento de Herkrath fue oficializado a través de un decreto del Ministerio de Ambiente, liderado por Fabio Arjona. “Nombrar a partir de la fecha al doctor Andrés Eduardo Herkrath Sanclemente, en el empleo de Director General de Entidad Descentralizada, de libre nombramiento y remoción del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales”, se lee en el documento.

Herkrath es ingeniero ambiental de la Universidad de los Andes, y cuenta con Máster en Ciencias (M.Sc.) en Ingeniería y Gestión de Recursos Hídricos de la Universidad de Stuttgart.

Como experiencia profesional, se ha desempeñado como docente en la U. de los Andes y la Sergio Arboleda. Posteriormente, ocupó cargos directivos y como consultor en la empresa ALLCOT, relacionados con desarrollo de proyectos, asesoramiento en materia climática, liderazgo y resultados cuantificables.

Además, también fue, en 2025, director nacional de la empresa PUR, también relacionada con temas climáticos y de medición de acciones sostenibles.

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