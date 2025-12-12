Armando Benedetti, nombrado ministro de Ambiente ad hoc para temas relacionados con la ANLA

Armando Benedetti es actualmente el ministro del Interior. Foto: El Espectador - José Vargas

El Gobierno Nacional, por medio del decreto 1324 de 2025, nombró a Armando Benedetti, quien está al frente de la cartera del Interior, como ministro de Ambiente ad hoc para todos los temas relacionados con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).

Esta decisión, se lee en el documento, se tomó después de que el Consejo de Ministros, en la sesión del 3 de diciembre, aceptara los impedimentos manifestados por Irene Vélez, quien se desempeña como ministra de Ambiente encargada y directora de la ANLA.

En el decreto se estipula que, a partir del 6 de diciembre, Benedetti presidirá las sesiones del Consejo Técnico Consultivo y suscribirá el Concepto Técnico para los proyectos de la Hidroeléctrica el Quimbo y el proyecto minero el Alacrán.

Además, decidirá sobre los impedimentos y recusaciones respecto de la directora del ANLA. Esto, detalla el decreto, será “mientras subsista la situación en la que Irene Vélez funja simultáneamente como ministra de Ambiente encargada y directora de la ANLA”.

Benedetti también tendrá que realizar estas mismas acciones en todos los casos futuros en los que se convoque y desarrollen los procesos de licencias ambientales.

Por el momento, ni Benedetti ni el Ministerio de Ambiente se han pronunciado sobre esta decisión.

