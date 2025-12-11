Petro, cúmplales a los gobiernos de la Amazonía: el mensaje de los pueblos indígenas

Territorio Indígena Apaporis, ubicado en la Amazonia Oriental colombiana. Foto: Juan Gabriel Soler / Gaia Amazonas

La Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (OPIAC), por medio de un comunicado, le exigió al gobierno del presidente Gustavo Petro firmar una serie de decretos que desde hace unos días se encuentran sobre su escritorio y que, con su aval, transformarían la estructura político-administrativa de Colombia.

Se trata de los actos administrativos que formalizan las Entidades Territoriales Indígenas (ETI), las cuales quedaron contempladas en la Constitución Política de 1991. En su artículo 286 determinó que “son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas”.

Es decir, en la Constitución se estableció que las ETI serían parte de la organización del Estado y, por tanto, gozarían de autonomía política, administrativa y fiscal. Pero, más de tres décadas después, estas son las únicas entidades territoriales que aún no se decretan.

Como lo contamos hace una semana en estas páginas, varias fuentes le confirmaron a El Espectador que unos documentos clave, los Acuerdos Interculturales, ya tienen las firmas de los ministros del Interior, Salud, Ambiente, Igualdad y Educación. Solo falta la firma del presidente Petro en los decretos que protocolizan dichos acuerdos.

Las autoridades indígenas invitaron a Presidencia y a las respectivas carteras a un diálogo, programado para este 10 y 11 de diciembre. Esperaban que allí se realizara “la entrega protocolaria de los Acuerdos Interculturales y Decretos que formalizan las funciones y competencias de los Territorios Indígenas”. Sin embargo, el Gobierno no se habría hecho presente.

Frente a esta situación, la OPIAC, en su comunicado, rechazó las demoras, las cuales cataloga de “injustificadas” y reiteró que, a pesar de la buena voluntad política que han mantenido sus gobiernos desde agosto de este año, “el Gobierno Nacional continúa sin cumplir su compromiso de formalizar la puesta en funcionamiento de los Territorios Indígenas de la Amazonía como Entidades Territoriales Indígenas”.

Además, la organización aseguró que, con sus propios recursos, los Gobiernos Indígenas se han desplazado desde sus territorios hasta Bogotá para reunirse con los altos funcionarios y pedirles que cumplan con este compromiso. “A pesar de este esfuerzo constante por parte de nuestros Pueblos Indígenas, el Gobierno no cumple ni da explicaciones claras a los indígenas”, se lee en el comunicado.

La carta, firmada por Oswaldo Muca Castizo, coordinador general de la OPIAC, finaliza pidiendo que no se den más retrasos a la firma de los acuerdos y decretos que permitan poner en funcionamiento sus territorios como Entidades Territoriales Indígenas.

De firmarse estos decretos, las comunidades a lo largo de casi 9,5 millones de hectáreas en los departamentos de Amazonas y Vaupés tendrían oficialmente capacidades administrativas. Los mapas que se enseñan en los colegios a los niños, además, pasarían a incluir estos territorios indígenas: PANI, Bajo Río Caquetá, Río Tiquié, Mirití Paraná, Yaigojé Apaporis, Arica, Uitiboc-Asoiantam y Ríos Cotuhé y Putumayo - Cimtar.

Estos ocho territorios indígenas también se pronunciaron durante la noche de este jueves. A través de un comunicado aseguraron que los decretos a la espera de la firma del presidente “representan un paso histórico en la materialización del carácter plural, descentralizado, democrático, y participativo del Estado colombiano”.

Con la formalización de las ETI, agregaron, Colombia avanzaría hacia la consolidación de un orden político que materialice la autonomía, el gobierno propio y el ejercicio del poder público desde los sistemas de conocimiento de los pueblos indígenas. “Extendemos una invitación respetuosa y sincera al Señor Presidente de la República para que, en los próximos días, acompañe este esfuerzo histórico con su firma y respaldo institucional”, se lee en el documento.

Cabe resaltar que, como explicó a este diario hace unos meses Mateo Estrada, asesor de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (OPIAC), las ETI no asumirían todas las competencias de manera inmediata.

Este será un proceso gradual que contará con el acompañamiento de varias entidades del Estado para la formación en las capacidades técnicas necesarias. Varela agrega que la idea es que los indígenas ejerzan esta autonomía sin necesidad de que se vuelvan abogados, administradores públicos o contadores.

*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.

