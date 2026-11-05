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Así estará el clima hoy en Colombia: ¿Dónde habrá lluvias?

Según el Ideam, se prevé que este jueves haya lluvias en varios departamentos de la región Andina y de la región Caribe.

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Redacción Ambiente
El nubarrón gris recorrió casi todo el sector oriental de la capital.
En la región Andina se espera que haya precipitaciones en la tarde y en la noche.
Foto: El Espectador - Nelson Sierra Gutiérrez

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Este jueves, 5 de noviembre, el día empezó lluvioso en varias regiones de Colombia. Como lo informa el Ideam en su último boletín de pronóstico del tiempo, en la región Pacífica, en la cuenca del Pacífico, en el occidente de la Orinoquía y en el sur de la Amazonía se han presentado importantes lluvias en horas de la madrugada. En varias áreas del centro y del nororiente de la región Andina también ha habido precipitaciones.

Chocó, Cauca, el sur de Nariño, Antioquia, el sur de Santander, Boyacá, Risaralda, el sur de Cundinamarca, el occidente del Meta, Casanare, Guaviare, Caquetá, Putumayo y Amazonas son los departamentos en los que, a lo largo del día, ha habido lluvias más intensas.

La situación permanecerá, más o menos, parecida para varias de estas zonas, en las cuales se espera que el cielo esté nublado y que haya precipitaciones.

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Por ejemplo, en la región Caribe, "se prevé que las principales lluvias se presenten durante las horas de la jornada de la mañana y tarde , con precipitaciones en los departamentos al sur de Córdoba, al sur de Atlántico, Sucre, Bolívar, en el centro-sur de La Guajira, Cesar y Magdalena, así como en las tres partes de la cueca del mar Caribe colombiano", señala el instituto en un comunicado.

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En la región Andina, por otro lado, se espera que durante la tarde y la noche llueva en Antioquia, Norte de Santander, Santander, Caldas, Quindío, Risaralda, Cundinamarca, Boyacá, Huila y Tolima.

El Pacífico será la otra región donde habrá precipitaciones en la mañana y en la tarde, de intensidad moderada a fuerte. Chocó, Cauca, Valle del Cauca y Nariño son los departamentos donde, probablemente, habrá más lluvias.

En la Orinoquía, Arauca, Casanare, Vichada, Meta y Guainía son las regiones donde habrá mayor intensidad de lluvias, especialmente en la tarde y en la noche.

Amazonas, Putumayo, el occidente de Caquetá, Guaviare y Vaupés son los lugares, en la región de la Amazonía, donde se espera que también llueva en la tarde y en la noche.

En cuanto a las temperaturas máximas, indica el Ideam, "se prevén condiciones favorables para el registro de valores cercanos a los promedios climatológicos de octubre en la zona norte de la región Orinoquia, Amazonia y a lo largo del valle del río Magdalena".

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Por Redacción Ambiente

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