Así estará el clima hoy en Colombia: en varios departamentos continuarán las lluvias

En Bogotá habrá tiempo seco, aunque se pueden presentar lloviznas en algunas localidades. Foto: El Espectador - Nelson Sierra Gutiérrez

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El último boletín del Ideam que detalla cómo será el pronóstico este martes, 15 de julio, indica que, como ha sucedido en los últimos días, ha varias regiones del país en las que se continuarán presentando lluvias.

Por ejemplo, en el Caribe se esperan precipitaciones en las cercanías a la Sierra Nevada de Santamarta, en el sur de Bolívar, en el sur de Sucre y en el sur de Córdoba, aunque en el resto de la región habrá tiempo seco.

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En el Pacífico, habrá lluvias en sectores de Chocó, el occidente de Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Las lluvias más significativas se prevén durante la tarde, noche y parte de la madrugada.

En la región Andina, se espera, dice el Ideam, que llueva en el norte y noroccidente de Antioquia, en el sur y el norte de Santander, en el suroriente de Boyacá, en sectores de Norte de Santander, en Risaralda, y en el oriente de Cundinamarca. Esas condiciones se presentarán, especialmente, en la tarde, en la noche y en la madrugada.

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Como ha sucedido en días anteriores, en la región de la Orinoquía, lloverá en Arauca, Casanare, Meta, Vichada, así como en sectores del piedemonte llanero. “Las precipitaciones de mayor intensidad podrían presentarse durante las jornadas de la mañana y la tarde”, se lee en el boletín de la entidad.

Por otra parte, en la Amazonía, en la mañana y en la tarde se “espera cielo parcialmente nublado, con probabilidad de precipitaciones en sectores de Caquetá, Guainía, Putumayo, Amazonas, así como en el piedemonte amazónico”.

En Bogotá prevalecerá el tiempo seco a lo largo del día, aunque en horas de la mañana habrá lluvias ligeras en Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Usme y Ciudad Bolívar.

Así estará el tiempo en las principales capitales de Colombia

Barranquilla : Se espera una jornada seca con cielos nublados. La temperatura máxima será de 35 °C.

Cartagena: En la capital de Bolívar se espera un día con nubosidad dispersa y tiempo seco. La temperatura máxima será de 34 °C.

Bucaramanga: Según el Ideam, en la capital de Santander se espera que haya cielo nublado con posibilidad de lluvias ligeras. La temperatura máxima será de 30 °C.

Medellín: En la capital de Antioquia se prevén cielos ligeramente nublados y condiciones secas. La temperatura máxima será de 33 °C.

Tunja: Se prevé un cielo mayormente nublado, con probabilidad de lluvias en horas de la tarde y noche, dice el Ideam. La temperatura máxima será de 17 °C.

Cali: En la capital del Valle del Cauca se espera que haya lluvias de ligeras en la tarde y en la noche. La temperatura máxima será de 33 °C.

Popayán: En la ciudad habrá cielos ligeramente cubiertos con predominio de tiempo seco. La temperatura máxima será de 28 °C.

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