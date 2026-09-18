En contraste, también se esperan condiciones secas en el país, así como altas temperaturas. En particular, en el centro…

Según precisó la entidad, estas precipitaciones podrían estar acompañadas de tormentas eléctricas, principalmente durante las tardes y noches, con mayor intensidad el sábado.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer el pronóstico del tiempo para el fin de semana del 18 al 20 de septiembre, periodo en el que se esperan precipitaciones entre moderadas y fuertes en gran parte del país.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo.

Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo.

Así estará el tiempo durante el fin de semana del 18 al 20 de septiembre, según el Ideam

En contraste, también se esperan condiciones secas en el país, así como altas temperaturas. En particular, en el centro y sur de la región Andina, el sur de la Orinoquia y gran parte de la Amazonia se pronostican bajas precipitaciones, mientras que persistirán temperaturas máximas elevadas en amplios sectores del Caribe, Pacífico, Orinoquia, Amazonia y valles interandinos.

En Bogotá, según informó el Ideam, se esperan cielos mayormente nublados con predominio seco. Sin embargo, se aclaró que en las localidades La Candelaria, Usme, Sumapaz, San Cristóbal y Usme son probables lloviznas de carácter ligero. La temperatura rondará, según la entidad, entre los 8 y 20 grados.

¿Qué esperar en la tarde de este viernes?

Según precisó la entidad, para la tarde de este 18 de septiembre se esperan lluvias en sectores del sur de La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Casanare, Vichada, Meta, Guainía, Guaviare y Vaupés.

Por su parte, se espera el predominio de tiempo seco en el resto del país, con cielo entre despejado y parcialmente nublado.

Así estará el clima este sábado

Para este día, según el reporte de la entidad, en buena parte del país se pronostican cielos entre despejados y parcialmente nublados.

Sin embargo, al finalizar la tarde y durante la noche, se esperan lluvias en sectores de las regiones Caribe, Andina, Pacífica, Orinoquia y Amazonia, algunas acompañadas de tormentas eléctricas. “Se prevén principalmente en La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Urabá, Antioquia, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Caldas, Risaralda, Quindío, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Arauca, Vichada, Guainía, Guaviare, Vaupés y Amazonas”, indicó la entidad, a través de un comunicado.

Además, no se descartan lluvias en sectores de Cundinamarca, Tolima, Huila, Casanare, Meta, Caquetá y Putumayo.

El pronóstico para el domingo

Para el último día de este fin de semana, se espera que el predominio de tiempo seco continúe en gran parte del país. En todo caso, las principales lluvias se registran después del mediodía y durante la noche, en sectores de La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Caldas, Risaralda, Quindío, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y occidente de Arauca.

Por otra parte, también son posibles lloviznas en sectores de Cundinamarca, Tolima, Huila, Casanare, Meta, Vichada, Guainía, Guaviare, Caquetá, Putumayo, Vaupés y Amazonas.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜