Así estará el tiempo este martes 19 de agosto en Colombia según el Ideam

Panorámica de Bogotá con cielo nublado y fuertes lluvias. Foto: Óscar Pérez

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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer el pronóstico del tiempo para este martes, 19 de agosto, en el que se espera que aumenten las lluvias en diferentes sectores de las regiones Andina, Caribe y Pacífica.

En el caso de la región Andina, se prevé que los principales acumulados de precipitaciones se den en la parte norte y oriente de Antioquia, Risaralda, el occidente de Caldas, Quindío, sur de Santander, sur del Norte de Santander, oriente de Boyacá, oriente de Cundinamarca, sur del Tolima y Huila.

Por su parte, en la región Pacífica se espera que los principales acumulados de lluvias se den en los departamentos de Chocó, occidente del Valle del Cauca, occidente del Cauca y Nariño.

“En la región Caribe, se esperan lluvias en los sectores al sur de La Guajira, norte de Cesar, norte y sur de Magdalena, al sur de Bolívar, Sucre y Córdoba. Se espera que las lluvias más intensas se registren en las jornadas de la tarde y noche”, indicó el Ideam, a través de un comunicado.

Frente a las temperaturas máximas en Colombia, el instituto prevé que se establezcan las condiciones meteorológicas que podrían favorecer registros cercanos e incluso localmente superiores a los valores climatológicos de agosto en la zona centro de la región Caribe.

🌂 ¿Qué esperar en Bogotá?

Según informó Juan Camilo Pérez, funcionario del convenio Ideam-Idiger, para la mañana de este martes en la capital se prevén condiciones de tiempo seco durante la madrugada, con cielo poco nuboso a nuboso. No obstante, no se descartan lloviznas esporádicas en el sur de la ciudad en las localidades de Ciudad Bolívar y Usme.

“En las primeras horas de la tarde se prevé cielo entre parcialmente nublado y nublado con predominio de tiempo seco. Por otra parte, durante la noche se mantendrán las condiciones de tiempo seco, con cielo entre parcial y mayormente nublado”, precisó Pérez, a través de un comunicado.

🌦️ Este es el pronóstico en las principales ciudades del país

• Bogotá: posibles lluvias entre ligeras en horas de la tarde, con cielo parcialmente nublado durante gran parte de la jornada. (T. máx.: 19 °C),

• Bucaramanga: Se mantendrá el cielo entre ligera a parcialmente nublado, con lluvias entre ligeras y moderadas en el transcurso de la tarde y noche (T. máx.: 27 °C),

• Tunja: Se esperan lloviznas a lluvias ligeras principalmente en la mañana con condición de cielo entre parcial a mayormente nublado durante la jornada (T. máx.: 20 °C),

• Medellín: Se prevé cielo entre ligera a parcialmente nublado, con posibles lluvias entre ligeras a moderadas durante las jornadas de la tarde y noche. (T. máx.: 25 °C),

• Cartagena: Se espera cielo ligeramente nublado, con predominancia de tiempo seco durante toda la jornada. (T. máx.: 30 °C),

• Barranquilla: Se espera cielo entre ligera a parcialmente nublado, con predominancia de tiempo seco (T. máx.: 31 °C),

• Cali: Se espera cielo entre parcial a mayormente nublado, con posibles lluvias ligeras durante las jornadas de la mañana y noche (T. máx.: 26 °C),

• Popayán: Probabilidad de algunas lloviznas en horas de la tarde con cielo entre ligera a parcialmente nublado durante la jornada. (T. máx.: 23 °C).

Consulte aquí el monitoreo en tiempo real de las lluvias en Bogotá y Medellín

Para evitar contratiempos en sus desplazamientos, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) y la Secretaría de Ambiente ofrecen una herramienta que les permite a los capitalinos conocer las zonas en las que llueve en tiempo real.

En esta plataforma, basada en los datos de monitoreo de las estaciones en la ciudad, podrá ver los acumulados de lluvias en las diferentes zonas de la capital del país, que van desde ‘lluvia ligera’ hasta ‘lluvia muy fuerte’.

Por su parte, el Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (SIATA) también ofrece un mapa en el que los habitantes de la capital de Antioquia pueden ver el pronóstico de la lluvia para la próxima hora más actualizado en las diferentes zonas de la ciudad.

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