Así estará el tiempo este viernes 21 de agosto en Colombia, según el Ideam

Lloviznas e inundaciones en la ciudad de Bogotá Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos Zuluaga

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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer el pronóstico del tiempo para este viernes, 21 de agosto, en el que se espera una abundante nubosidad con predominio de tiempo seco sobre el centro y suroccidente del país.

“Sin embargo, se prevén probables precipitaciones intensas sobre el área marítima del litoral Caribe colombiano centro y sur y de la cuenca del Pacífico colombiano. Como también en amplios sectores de la región Caribe, norte de la Pacífica y Andina y al centro y oriente de la Orinoquia y Amazonia”, precisó el Ideam, a través de un comunicado.

En el caso de la región Andina, durante la tarde y la noche son probables lluvias entre ligeras y moderadas en sectores del norte y occidente de Antioquia y Risaralda, oriente de Tolima, norte y oriente de Huila y al norte, centro y oriente de Santander, Boyacá y Cundinamarca.

“En la región Pacífica, durante la mañana y tarde, se prevé predominio de tiempo seco con probables lluvias entre ligeras y moderadas al norte, occidente y sur de Chocó y al centro y occidente de Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Mientras que, durante la noche y madrugada, se estiman probables lluvias entre moderadas y fuertes en sectores del norte, occidente, centro y sur de Chocó y occidente de Valle del Cauca”, indicó la entidad.

Por su parte, para la región Caribe se espera el predominio de tiempo seco. Sin embargo, se prevén probables lluvias fuertes con probables tormentas eléctricas sectorizadas durante la tarde, noche y madrugada sobre el área marítima del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y en amplios sectores del sur de La Guajira, norte y oriente de Cesar, centro y nororiente de Magdalena en inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, centro y sur de Bolívar y Sucre y al oriente y sur de Córdoba.

🌂 ¿Qué esperar en Bogotá?

Según precisó Eliana Fonseca, funcionaria del convenio Ideam-Idiger, en la mañana de este viernes se espera un cielo parcialmente nublado y lluvias ligeras al sur y oriente de la capital del país.

“Durante la tarde, se prevé un cielo parcialmente nublado con lluvias ligeras al norte y sur. Para las horas de la noche, se espera predominio de tiempo seco con cielo mayormente nublado”, precisó Fonseca, a través de un comunicado.

🌦️ Este es el pronóstico para las principales ciudades del país

• Bogotá: Cielo entre parcial y mayormente nublado. Posibles lluvias ligeras en la mañana y en la tarde (T. máx.: 19 °C),

• Bucaramanga: Cielo entre parcial a mayormente nublado, lluvias entre moderadas y fuertes en la tarde y noche (T. máx.: 28 °C),

• Tunja: Cielo parcialmente nublado. Lloviznas posibles en la tarde (T. máx.: 19 °C),

• Medellín: Se prevé cielo entre ligeramente a parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco (T. máx.: 30 °C),

• Cartagena: Cielo ligero a parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco en la mañana. Durante la tarde y noche se prevén probables lluvias moderadas (T. máx.: 33 °C),

• Barranquilla: Cielo ligero a parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco en la mañana. Durante la tarde y noche se prevén probables lluvias moderadas (T. máx.: 34 °C),

• Cali: Se prevé cielo entre ligeramente a parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco (T. máx.: 29 °C),

• Popayán: Se prevé cielo entre ligeramente a parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco (T. máx.: 26 °C).

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