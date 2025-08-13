Así se comportarán las lluvias este 13 de agosto en Colombia, según el Ideam

Imagen de referencia. En el caso de Bogotá, durante esta mañana se espera cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco. Foto: Pixabay

En Colombia se siguen presentando lluvias intensas en diferentes regiones, como el Pacífico, algunas veces acompañadas de actividad eléctrica, y otras lluvias más leves, como las que se han presentado hacia el interior del país.

De acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), para este 13 de agosto se esperan condiciones similares en varias partes del país.

“Para el día de hoy se esperan precipitaciones y alta cobertura nubosa en gran parte del Pacífico, sur del Caribe y norte y occidente de la región Andina, así como en sectores disgregados del centro de la Orinoquía y norte de la Amazonía”, indicó la entidad en un comunicado.

Para Bogotá, el Ideam estima que durante la mañana se mantendrá el tiempo seco que predominó en la madrugada, con nubosidad variable. “En horas de la tarde se espera incremente la cobertura nubosa y se presenten precipitaciones de ligeras a moderadas en sectores del occidente y norte de la ciudad. La temperatura máxima estimada ronda los 19 °C", dice el pronóstico de la entidad.

Hacia la noche regresarían las condiciones de tiempo seco en la ciudad, aunque hay probabilidad de lloviznas hacia el sur y suroriente.

Este es el pronóstico del tiempo para las principales ciudades del país

En Medellín se espera que las lluvias se concentren en la tarde y la noche, mientras que para la mañana se espera tiempo seco. La temperatura máxima durante el día será de 29 °C.

Hacia el Valle del Cauca, en Cali, el pronóstico indica que podrían presentarse “lluvias intermitentes” durante la mañana y la noche. Para la tarde se esperan lluvias con mayor intensidad. La temperatura máxima será de 31 °C.

Hacia el Caribe, en Barranquilla la mañana tendrá cielo despejado y no se esperan lluvias. Sin embargo, habrá mayor nubosidad y posibles precipitaciones durante la tarde. La temperatura máxima en la capital del Atlántico será de 32 °C.

Condiciones similares tendrá Cartagena. En la mañana predominará el tiempo seco, mientras que en la tarde y la noche se esperan lluvias en gran parte de la ciudad, aunque serían de baja intensidad. La temperatura máxima será de 32 °C.

En Santander, para Bucaramanga se esperan lloviznas esporádicas en la mañana y en la noche, pero con tiempo seco durante las horas de la tarde. La temperatura máxima será de 29 °C.

Finalmente, el Ideam espera que en Tunja predomine el tiempo seco en la mañana, pero que aumente la nubosidad poco a poco, hasta presentar lluvias en horas de la tarde y la noche. La temperatura máxima en esta ciudad será de 18 °C.

Para el resto del país, “los mayores acumulados de lluvia son pronosticados sobre zonas de los departamentos de Vichada, Meta, Guaviare, Caquetá, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Quindío, Risaralda, Caldas, Antioquia, Cundinamarca, Santander, Norte de Santander, Sucre y Córdoba”, explicó el Ideam.

Mientras tanto, en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el día tendrá “predominio de tiempo seco y cielos de ligera a parcialmente nublados”.

