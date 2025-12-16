Así será el clima hoy: en estas localidades de Bogotá se espera que llueva este martes

Se espera que en horas de la tarde haya lluvias en algunas localidades de Bogotá. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Ideam acaba de publicar su boletín meteorológico en el que muestra cuál puede ser el comportamiento del tiempo para este martes, 16 de diciembre.

(Lea Los dos profesores colombianos que están entre los 50 finalistas del “Global Teacher Prize”)

Según los datos que analizó el instituto, hoy se espera que haya lluvias sobre extensas zonas del Pacífico, del centro y del norte de la región Andina, del sur del Caribe y del suroriente de la Amazonia. En Orinoquia, por otra parte, habrá tiempo seco.

Sin embargo, los departamentos en los que habrá más precipitaciones son Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Santander, Antioquia y Bolívar. De hecho, en estos lugares se espera que haya actividad eléctrica.

En algunas zonas puntuales de Amazonas, Vaupés, Tolima, Cundinamarca, Quindío, Risaralda, Caldas y Norte de Santander habrá lluvias intermitentes.

(Lea Descubren una enorme capa de roca bajo la corteza oceánica de las Bermudas)

Así estará el tiempo en Bogotá

Según el pronóstico del Ideam, en Bogotá habrá tiempo seco en la mañana de este martes, aunque el cielo estará mayormente nublado.

Sin embargo, se espera que para la tarde haya lluvias en algunas localidades: Usaquén, Suba, Teusaquillo y Chapinero. En la noche también habrá lluvias, pero solo en el norte de la ciudad. En el resto, habrá tiempo seco. La temperatura máxima será de 21 °C.

(Lea Acuerdos ambientales en un mar picado: el reto de lograr consenso en la geopolítica actual)

¿Qué sucederá en las principales capitales de Colombia?

• Barranquilla: Se espera que haya tiempo seco todo el día, aunque puede haber algunos chubascos en horas de la noche. La temperatura máxima será de 33 °C.

• Cartagena: En la capital de Bolívar habrá condiciones secas con cielos de ligera a parcialmente nublados. La temperatura máxima será de 33 °C.

• Medellín: En la capital antioqueña el cielo estará despejado en horas de la mañana. En la tarde y en la noche se presentarán, posiblemente, algunas lluvias. La temperatura máxima será de 27 °C.

• Tunja: En la capital boyacense habrá tiempo seco todo el día. La temperatura máxima será de 20 °C.

• Bucaramanga: De acuerdo con el Ideam, se espera que en la capital de Santander no llueva, aunque el cielo puede estar nublado. La temperatura máxima será de 28 °C.

• Cali: Se prevé cielo nublado y lluvias dispersas. La temperatura máxima será de 30 °C.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜