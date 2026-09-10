Los análisis técnicos realizados por el Ideam indican que, de mantenerse la evolución prevista por los modelos climáticos internacionales, podrían presentarse incrementos de la temperatura del…

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales ( Ideam ) emitió una nueva alerta sobre el fenómeno de El Niño . La probabilidad de que sea el más intenso de los últimos 76 años ahora es del 75 %. Según la entidad, las condiciones continúan fortaleciéndose en el océano Pacífico tropical, “de manera excepcional”, se lee en el comunicado.

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Aumenta la probabilidad de que El Niño sea el más intenso de los últimos 76 años

Los análisis técnicos realizados por el Ideam indican que, de mantenerse la evolución prevista por los modelos climáticos internacionales, podrían presentarse incrementos de la temperatura del aire por encima de los valores climatológicos normales en diferentes regiones del país (Pacífica, Andina y Caribe, principalmente), así como reducción significativa de las lluvias.

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“Estas condiciones favorecen una mayor evapotranspiración, incrementan la demanda hídrica de los ecosistemas y sectores productivos, y pueden contribuir al desarrollo de episodios de estrés hídrico, especialmente en zonas con alta vulnerabilidad o con antecedentes de déficit de precipitación”, afirmó la teniente coronel Carolina Rueda, subdirectora de Meteorología del Ideam.

Asimismo, la disminución de las lluvias y el aumento de las temperaturas podrían generar una reducción progresiva en los caudales de ríos y quebradas, menores niveles en embalses y reservorios, afectaciones en la disponibilidad del recurso hídrico para consumo humano, actividades agropecuarias, generación hidroeléctrica y sostenimiento de ecosistemas estratégicos.

Estas condiciones también pueden incrementar la probabilidad de ocurrencia de incendios de cobertura vegetal, deterioro de la calidad del aire en algunas regiones y afectaciones sobre la productividad agrícola y pecuaria, según el Ideam.

La advertencia del Ideam llega pocos días después de que la Organización Meteorológica Mundial (OMM) publicara una nueva actualización sobre El Niño. El 3 de septiembre informaron que la probabilidad de que el fenómeno persista hasta febrero de 2027 es excepcionalmente alta, de casi el 100 %.

Los principales centros internacionales de monitoreo climático, entre ellos la NOAA (de Estados Unidos), el Instituto Internacional de Investigación para el Clima y la Sociedad (IRI), la OMM y el Ideam, mantienen un alto nivel de confianza en la continuidad e intensificación del evento durante los próximos meses.

“Este escenario requiere un seguimiento permanente de las condiciones hidrometeorológicas del país, así como el fortalecimiento de las acciones de preparación y gestión del riesgo por parte de las autoridades nacionales y territoriales”, dijo la entidad colombiana.

Ante este escenario, el Ideam recomienda a las autoridades nacionales, regionales y locales fortalecer las acciones de seguimiento hidrometeorológico, revisar y actualizar los planes de contingencia para la gestión del recurso hídrico, promover medidas de ahorro y uso eficiente del agua, implementar estrategias preventivas frente a incendios de cobertura vegetal y mantener activos los mecanismos de monitoreo y alerta temprana.

Por su parte, el instituto aseguró que continuará realizando seguimiento permanente a la evolución de las condiciones oceánicas y atmosféricas, y que emitirá información técnica actualizada que permita apoyar la toma de decisiones oportunas para la reducción del riesgo y la adaptación frente a los posibles impactos asociados al fenómeno El Niño.



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