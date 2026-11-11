"La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) otorgó la licencia ambiental al Proyecto Solar Fotovoltaico Haticos, operado por Empresas Públicas de Medellín (EPM) en el municipio de San…

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) anunció que dio vía libre a la construcción del parque solar fotovoltaico Haticos, que se construirá en La Guajira. La entidad aprobó la solicitud de licencia ambiental con modificaciones, como la inclusión de una vereda dentro de su área de influencia y algunos cambios en el diseño del proyecto.

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Autorizan la construcción de un parque solar con más de 170.000 paneles en La Guajira

"La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) otorgó la licencia ambiental al Proyecto Solar Fotovoltaico Haticos, operado por Empresas Públicas de Medellín (EPM) en el municipio de San Juan del Cesar, La Guajira", señaló la entidad en un comunicado.

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Una de las modificaciones clave que pidió la ANLA al proyecto fue hacer ajustes en el diseño para evitar la intervención directa de bosques y vegetación secundaria. San Juan del Cesar hace parte de un corredor en el que se conservan relictos de bosque seco tropical y ha sido reconocido por el Ministerio de Agricultura como una región clave para la producción de alimentos.

"El parque solar contará con 174.600 módulos fotovoltaicos y tendrá una capacidad proyectada de 93,12 megavatios en corriente alterna (MWac) y 125,71 megavatios pico (MWp), ocupará 171,67 hectáreas y contará con una vida útil estimada de 30 años. Su infraestructura incluirá redes eléctricas internas, centros de transformación, una subestación elevadora y obras complementarias", explicó la entidad.

Esta capacidad sería suficiente para brindar servicio de energía a al menos 50.000 hogares del país y se espera que entre a robustecer la generación con energía solar, que ya representa el 20 % de toda la capacidad de energía eléctrica en Colombia.

La ANLA explicó además que EPM presentó un plan de compensación ambiental que incluye 148 hectáreas, en las que se realizarán actividades de preservación y restauración ecológica. Dentro de estas, se contemplan mecanismos como la compra de predios, el arrendamiento y la firma de acuerdos de conservación con las comunidades.

Además, en otra de las modificaciones que pidió la autoridad ambiental, se incluyó a la vereda Veracruz dentro del área de influencia del proyecto, por lo que las medidas de compensación ambiental también deberán involucrar a esta comunidad.

"La evaluación también incorporó las dinámicas sociales del territorio y los procesos de participación de las comunidades del área de influencia, incluidos los consejos comunitarios afrocolombianos Los Haticos “Carmelo Banquet” y Veracruz “Pedro Manuel Molina Fragozo”. Respecto de estas comunidades, la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa (DANCP), del Ministerio del Interior, determinó la no procedencia de la consulta previa para el proyecto, en el marco de sus competencias", señaló la entidad.

Con la aprobación de la licencia ambiental, el parque ya tiene vía libre por parte de la autoridad nacional para iniciar su construcción, que podría tardar varios meses. Una vez listo para funcionar, deberá atravesar un período de pruebas en el que se evaluará su capacidad de generación de energía, antes de integrarse al sistema eléctrica nacional.

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