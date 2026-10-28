A 10 años del Acuerdo, el Putumayo construye paz territorial

Sebastián Campaz, joven beneficiario del proyecto que participó en el Festival por la Vida realizado en Mocoa, Putumayo. Foto: Cortesía

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Según el documento final del Acuerdo de Paz firmado en La Habana (Cuba), “la participación ciudadana es el fundamento de todos los acuerdos que constituyen el Acuerdo Final. La participación en general de la sociedad en la construcción de la paz y la participación en particular en la planeación, la ejecución y el seguimiento a los planes y programas en los territorios, es además una garantía de transparencia”. (p. 6)

Lo anterior, se ve materializado en las comunidades indígenas y campesinas del departamento del Putumayo, vinculadas al proyecto Sembrando Economías de Paz, liderado por Climalab en este departamento y que cuenta con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Consolidación de la Paz (UNPBF), Christian Aid y el acompañamiento de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz. A su vez, este proyecto es liderado por Corambiente en Santander y por la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez – CCALCP en Norte de Santander.

El objetivo del proyecto es promover el empoderamiento y el fortalecimiento de las capacidades de mujeres y jóvenes víctimas del conflicto armado, para que sean agentes de cambio dentro de sus comunidades y tengan un rol central en los procesos de construcción de paz territorial. En este sentido, la transición agroecológica, la defensa territorial y la incidencia en escenarios de toma de decisiones se convierten en pilares fundamentales del proceso.

La Naturaleza como víctima del conflicto armado

El Putumayo está ubicado en el suroeste de Colombia dentro de la exuberante región Amazónica, cuyo nombre originario proveniente de lenguas indígenas significa “río que nace muy alto” y que, también, le da nombre al río que lo baña. Su gran biodiversidad y riqueza cultural representada en diversas comunidades étnicas (indígenas, afrodescendientes) y campesinas, incluyendo más de 15 pueblos originarios, lo hacen un destino a conocer.

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No obstante, históricamente este departamento ha afrontado de forma directa el conflicto armado, el desplazamiento forzado, las economías ilícitas, las amenazas y ataques a líderes y lideresas sociales y ambientales. Estas afectaciones no sólo han impactado a las comunidades locales sino también a la Naturaleza, que se convierte en una víctima más del conflicto armado en nuestro país.

Según el Centro de Memoria Histórica, “los ríos, las montañas, los bosques y los territorios también han sido víctimas del conflicto armado en Colombia. Sus heridas no siempre tienen nombre en el derecho ni en la historia, pero sí en la memoria de los pueblos que los habitan”.

Es así que desde el año 2011 en Colombia, ya se tenía un antecedente del reconocimiento de la Naturaleza como víctima desde el Decreto Ley 4633 de 2011 cuyo texto menciona que “para los pueblos indígenas el territorio es víctima, teniendo en cuenta su cosmovisión y el vínculo especial y colectivo que los une con la madre tierra”.

Luego, en el año 2019 la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP, marcó un hito histórico al reconocer formalmente al territorio ancestral del pueblo Awá, denominado Katsa Su, como sujeto colectivo de derechos y víctima del conflicto armado.

Crisis climática y ambiental en el Putumayo

Desde Climalab, comprendemos que la crisis climática y ambiental, profundiza las vulnerabilidades ya causadas por el conflicto armado. En este departamento las altas temperaturas, los cambios drásticos en los regímenes de lluvias, las industrias extractivas, actividades productivas como la ganadería y las economías ilícitas, amenazan a los ecosistemas y seres que habitan en ellos, incluyendo a las comunidades locales que por mucho tiempo han salvaguardado estos territorios. Sequías, inundaciones, deforestación, contaminación de los ríos y los suelos, pérdida de especies, son solo algunas de las consecuencias de estos impactos.

Inauguración del proyecto Sembrando Economías de Paz en Puerto Asis, Putumayo. Foto: Cortesía

Según cifras del Global Nature Watch, entre el 2002 y 2025 la deforestación ha provocado la pérdida de más de 190.000 hectáreas de bosque primario húmedo, lo que representa más de 266.000 canchas de fútbol. Así mismo, la contaminación por hidrocarburos sigue amenazando a cientas de comunidades, generando alertas cómo la presentada hace pocos meses en la quebrada Sardinas en la zona rural de Mocoa (ver más).

Además, según el IDEAM se espera que la temperatura aumente casi 1 °C hacia el año 2040, mientras que las precipitaciones muestran variaciones importantes con tendencias de incrementos moderados en varias subregiones, aunque con alertas constantes por eventos extremos. A esto se suma el fenómeno de El Niño, que amenaza con inundaciones, deslizamientos y calor extremo, convirtiendo al Putumayo en un territorio vulnerable al cambio climático.

Comunidades locales por la acción climática para la reconstrucción social y la protección de la Naturaleza

Para Zuly Rivera, perteneciente a la Guardia Indígena del Pueblo Nasa y protagonista del documental “Retratos del Campo IV: Guardianas de la Amazonía” de Climalab, la deforestación y el extractivismo amenazan a este territorio. Según ella, “el municipio de Puerto Guzmán es uno de los que tiene más deforestación del departamento”. A su vez, las empresas petroleras causan una gran contaminación de los ríos, afirmando que “hay unos ríos de los que no se puede tomar de esas aguas, porque no están aptas para el consumo humano”. El contexto de este territorio y liderazgos como el de Zuly Rivera en Puerto Guzmán, Elvira Jossa en Sibundoy o Paola Melo en Mocoa, motivaron el surgimiento del proyecto Sembrando Economías de Paz.

Dicho proyecto, incluye un diplomado que es gestionado por la Universidad de la Amazonía, que ya ha graduado a 105 personas en 2 cohortes. Cada cohorte incluyó 10 módulos presenciales y 12 virtuales con sesiones enfocadas en liderazgo, participación, agroecología, justicia climática, cambio climático y formulación de iniciativas.

Graduación del diplomado Tejiendo Saberes de Paz de la segunda cohorte en Sibundoy – Putumayo. Foto: Cortesía - Cortesía

Según Jessica Villamil, lideresa vinculada al diplomado, “esta escuela territorial para la paz fue un espacio de encuentro y construcción colectiva para mujeres y jóvenes en el Putumayo”. A su vez, para Emilia Muchachasoy otra de las participantes, el diplomado “fue una experiencia muy enriquecedora por el intercambio de saberes”. Se suma también Olivia Chingunas, quién expresa que “todas las mujeres que estuvimos en el diplomado, construimos estrategias para cuidar nuestro territorio”.

A la fecha, también se han entregado más de 100 millones de pesos en capital semilla a las iniciativas productivas de la primera cohorte y próximamente se espera entregar recursos adicionales para las iniciativas de la segunda cohorte.

Para Jhoanna Cifuentes, Cofundadora y Directora Ejecutiva de Climalab, “iniciativas como ésta, nos permiten dar cuenta de la importancia de promover la paz territorial desde la protección de la Naturaleza, la reconstrucción social y la lucha frente a la crisis climática, para generar territorios resilientes y en paz de la mano de las comunidades”.

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