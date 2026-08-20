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¡Agua! No hay que pasar por alto el riesgo invisible tras un terremoto

Además de las víctimas y viviendas destruidas, el terremoto del 10 de agosto también golpeó un servicio esencial para prevenir enfermedades: el acceso a agua segura. Según el reporte de la UNGRD, 97 acueductos resultaron afectados, una situación que puede aumentar los riesgos de contaminación del agua y enfermedades.

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Redacción BIBO
20 de agosto de 2026 - 02:28 p. m.
El cinco puntos afectadas el suministro de agua se está haciendo a través de carrotanques.
El cinco puntos afectadas el suministro de agua se está haciendo a través de carrotanques.
Foto: Laura Salomon

El sismo que azotó a Colombia el 10 de agosto ha dejado hasta el momento un balance lamentable: 312 personas perdieron la vida, 4.380 resultaron heridas, y 290 permanecen desaparecidas. A esto se suman las pérdidas materiales: casi 30 mil viviendas destruidas, y más de 134 mil averiadas que dejan un total de 294.503 personas afectadas.

También hay centros de salud, colegios, vías y centros comunitarios con afectaciones. Sin embargo, hay otro dato que preocupa a las autoridades sanitarias y al sector de la salud: 97 acueductos afectados, según...

Por Redacción BIBO

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