Asocars cumple 30 años de trabajo conjunto por la protección ambiental de Colombia

Las CAR han atendido más de un millón de animales silvestres. Foto: Asocars - Asocars

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Colombia, uno de los países más biodiversos del planeta, enfrenta el desafío de proteger sus ecosistemas, garantizar la disponibilidad de agua y responder a los efectos del cambio climático. En medio de estos retos, la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (Asocars) cumple 30 años de trabajo en defensa y fortalecimiento de las entidades responsables de la gestión ambiental en los territorios.

La historia comenzó el 28 de agosto de 1996, cuando 18 directores de corporaciones, liderados por Diego Bravo Borda, entonces director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), decidieron unir esfuerzos para crear una organización que representara sus intereses y defendiera su autonomía. Tres décadas después, Asocars reúne a las 33 Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible de Colombia, consolidándose como un espacio de articulación institucional y representación de las autoridades ambientales regionales.

“Hace 30 años entendimos que proteger el patrimonio natural de Colombia requería unir esfuerzos y fortalecer a quienes conocen y trabajan por nuestros territorios. Hoy, los resultados de las 33 Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible demuestran que la protección del ambiente se construye con conocimiento técnico, compromiso y trabajo conjunto. Nuestro mayor desafío hacia el futuro es garantizar que las regiones cuenten con la autonomía y las herramientas necesarias para enfrentar el cambio climático, conservar nuestra biodiversidad y proteger el agua y los recursos naturales de las próximas generaciones”, explica Yesid González Duque, director ejecutivo de Asocars.

Los resultados ambientales que marcan estas tres décadas

Uno de los principales hitos de Asocars ha sido consolidar un espacio de representación conjunta para las 33 corporaciones, que operan en territorios con condiciones geográficas, sociales y ambientales muy diferentes. Durante estos 30 años, la Asociación ha trabajado en el seguimiento a iniciativas legislativas y normativas, la defensa de la autonomía administrativa y financiera de las corporaciones y la articulación con entidades públicas, sectores productivos y organismos de cooperación internacional. El aniversario también permite visibilizar el trabajo desarrollado por las CAR, cuyos resultados conjuntos reflejan avances en la protección del patrimonio natural colombiano:

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Más de 63 millones de árboles plantados en cinco años: las CAR reportan la siembra de 63,3 millones de árboles durante los últimos cinco años, incluidos más de 4,5 millones en 2025 y más de dos millones en lo corrido de 2026. Adicionalmente, han liderado procesos de restauración, rehabilitación y recuperación en más de 61.000 hectáreas de ecosistemas. Más de 4,2 millones de hectáreas bajo protección regional: Colombia pasó de contar con 17 áreas protegidas regionales en 1993 a más de 330 en la actualidad, de las cuales las CAR han declarado más del 98 %. Estas áreas abarcan más de 4,2 millones de hectáreas fundamentales para conservar la biodiversidad, proteger fuentes hídricas y mantener el equilibrio de los ecosistemas. Más de un millón de animales silvestres atendidos: desde la creación del Sistema Nacional Ambiental, las CAR han atendido a más de un millón de animales silvestres, muchos de ellos víctimas del tráfico ilegal. Solo en 2025 fueron atendidos más de 47.700 animales, de los cuales el 53,4 % fueron liberados. La Red OTUS, integrada por las 33 CAR, el Instituto Humboldt y Conservación Internacional, pasó de 483 cámaras trampa en 2023 a más de 2.000 en 2026, fortaleciendo el monitoreo de especies. Protección del agua en más de 29 millones de hectáreas: las CAR han adelantado procesos de ordenación en 132 cuencas hidrográficas que abarcan más de 29 millones de hectáreas y han aprobado más de 100 Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA). También han aprobado 10.213 Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. Más de un millón de fragmentos de coral sembrados: en las zonas marinas y costeras, las corporaciones han contribuido, mediante alianzas con entidades públicas y privadas, a la siembra de más de un millón de fragmentos de coral. Además, las 12 corporaciones con competencias marino-costeras desarrollan anualmente acciones de conservación y restauración sobre aproximadamente 3.800 hectáreas de manglar. Educación ambiental y preparación frente al cambio climático: las CAR han apoyado 1.529 Proyectos Ambientales Escolares y 818 Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental. Durante el último año, más de 90.000 jóvenes participaron en jornadas de educación ambiental. En materia de cambio climático, las corporaciones han instalado 8.781 estufas ecoeficientes y apoyado la formulación de 31 planes departamentales de gestión del cambio climático. Asimismo, 26 corporaciones contribuyeron a estructurar sistemas de alerta temprana en 283 municipios.

Actualmente, más de 5.200 servidores públicos trabajan en las 33 corporaciones, desarrollando labores de protección de fauna, conservación de bosques, seguimiento de fuentes hídricas, educación ambiental y acompañamiento técnico a municipios.

Los retos de los próximos 30 años

El aniversario llega en un momento decisivo para el futuro ambiental de Colombia. La presión sobre los recursos hídricos, la deforestación, la pérdida de biodiversidad, los eventos climáticos extremos y las limitaciones financieras de las autoridades ambientales plantean desafíos que requieren coordinación entre el Gobierno nacional, las regiones, el sector privado y la ciudadanía.

En este escenario, ASOCARS reafirma su propósito de fortalecer la institucionalidad ambiental regional y promover una gestión basada en el conocimiento técnico, la autonomía y las necesidades particulares de cada territorio.

Treinta años después de su creación, el mensaje de ASOCARS sigue vigente: la protección del patrimonio natural de Colombia necesita regiones fuertes, autoridades ambientales articuladas y un compromiso colectivo con el desarrollo sostenible.