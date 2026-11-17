La Reserva Natural Matabambú Lagunas, de unas 800 hectáreas, es el hotspot número 1 de aves en Colombia 2025 y 2026 según el Global Big Day, Foto: Lagunas Adventure

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Sí, valen más en pie. En Mapiripán, Meta, un ave viva genera más ingresos que un árbol talado. La razón se llama bioeconomía: vivir de la biodiversidad sin destruirla.

La Reserva Natural Matabambú Lagunas, de unas 800 hectáreas, es el hotspot número 1 de aves en Colombia 2025 y 2026 según el Global Big Day, con 490 especies registradas en la plataforma eBird. Por eso fue galardonada como el mejor proyecto de bioeconomía del país en los BIBO Colombia 2026.

¿Qué es un hotspot de aves y por qué importa? Un hotspot es un lugar donde se concentra una cantidad excepcional de especies registradas. Para los pajareros es un imán. Para el territorio, es una oportunidad. Cuando un destino es el número 1 del país, los observadores de aves lo ponen en su lista. Y cada visita deja ingresos en la región.

El origen de Matabambú Lagunas

La respuesta empezó hace más de 40 años. En la reserva Matabambú Lagunas convergen tres grandes regiones naturales. Esa mezcla se llama ecotono: una zona de transición que reúne especies de varios ecosistemas. Así lo cuenta Juan Manuel Caicedo Monard, representante legal de Lagunas Adventure:

Llegamos a Mapiripán en un Land Rover, en enero de 1984. Era verano y la trocha estaba reseca. Había extensos parajes de pastos naturales que los dueños quemaban para que el ganado comiera los tiernos brotes. El paisaje era espectacular: cielo, tierra y suaves lomas. Uno de nuestros familiares nos había invitado a conocer y, en lo posible, comprar un predio cercano al pueblo. Nos terminamos enamorando de este lejano paraje.

Toma área de la Reserva Natural Matabambú Lagunas.

Al otro día visitamos el predio y quedamos sorprendidos de estar parado en un lugar donde convergen tres grandes regiones naturales:

Uno: la región andina, responsable de la formación del poderoso río Guaviare. Este recibe los ríos que las nubes del sur del continente y de la Amazonía trasladan por la atmósfera con sus potentes vientos, y luego descargan en sus alturas, en el suroccidente del Meta, para formar esta inmensa estrella fluvial.

Dos: la región de la Orinoquía, con su extensa llanura que engalanan los versos de las arpas, las maracas y el cuatro en sus joropos. Allí nace el caño Evaristo, que llena las enormes lagunas de Bellavista y Toninas.

Tres: la región amazónica, delimitada en su mayor parte por el majestuoso río Guaviare. Este se une al Orinoco, bordea el macizo guayanés en Venezuela y descarga sus aguas en el océano Atlántico, frente a las islas de Trinidad y Tobago.

Y nos enamoramos de este ecotono, un término nuevo que aprendimos de jóvenes estudiantes de Biología de la Universidad de los Llanos Orientales en su visita a la participación del October Big Day 2025. Ellos estuvieron en Lagunas Adventure adelantando estudios preparatorios para el inventario de especies atractivas del lugar. Eso nos enorgullece, porque así estamos sembrando muchas semillas de paz y de amor por la naturaleza, que es el objetivo principal de nuestra presencia en Mapiripán.

Ese amor por el territorio es la base de todo lo que vino después: un bosque cuidado durante décadas, hoy hotspot número 1 de aves en Colombia y fundamento de su bioeconomía.

Un laboratorio vivo para la ciencia y la educación

Un ecotono tan rico atrae a quienes quieren estudiarlo y aprender de él. La RN Matabambú Lagunas ha recibido a visitantes sobresalientes como:

La Universidad de los Llanos (Unillanos): estudiantes de octavo semestre de Biología hicieron aquí su práctica de taxonomía animal, la última salida de su pregrado.

estudiantes de octavo semestre de Biología hicieron aquí su práctica de taxonomía animal, la última salida de su pregrado. La Expedición Bio del Sinchi: llegó para hacer el inventario de todos los grupos biológicos del lugar.

llegó para hacer el inventario de todos los grupos biológicos del lugar. Estudiantes del SENA: un grupo de media técnica de la institución de Puerto Rico, colegio amigo del turismo (CAT), vino a inspirarse en este proceso.

un grupo de media técnica de la institución de Puerto Rico, colegio amigo del turismo (CAT), vino a inspirarse en este proceso. Instituto de Turismo del Meta y todo su equipo de medios

Cada visita de ciencia y educación también es bioeconomía: el conocimiento se vuelve un servicio del territorio.

Cómo funciona la bioeconomía de las aves, paso a paso

Las aves llegan. Bosque, humedales y lagunas conservados les dan refugio. Llegan los visitantes. Pajareros premium, universidades, colegios e instituciones de investigación viajan hasta el Meta. Se mueve la economía local. Guianza, hospedaje, gastronomía donde el 80 % de la materia prima son productos locales y transporte generan ingresos en Mapiripán. El bosque se protege. Para que las aves y los visitantes sigan llegando, el bosque debe seguir en pie.

Es un círculo virtuoso: la conservación sostiene el negocio, y el negocio sostiene la conservación.

Un día de pajareo en Matabambú

Imagina amanecer en la reserva, con los primeros cantos entre el bosque y las lagunas. Un guía local te acompaña, identifica cada voz y te cuenta la historia del lugar. Al final del día, comes en la reserva y duermes con el sonido del bosque. Eso es bioeconomía en acción.

¿Quién gana con el aviturismo?

La bioeconomía solo funciona si sus beneficios llegan a la gente. En la RN Matabambú Lagunas llegan a:

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4 guías locales vaquianos formados en pajareo y guianza.

formados en pajareo y guianza. 20 familias de Mapiripán vinculadas a alojamiento, alimentación y servicios.

vinculadas a alojamiento, alimentación y servicios. Mujeres y jóvenes: la fundación nació de tres mujeres y trabaja con jóvenes a través del Ecotejido del Norte Amazónico.

la fundación nació de tres mujeres y trabaja con jóvenes a través del Ecotejido del Norte Amazónico. El territorio: unas 800 hectáreas conservadas.

Un modelo de bioeconomía que otros pueden seguir

El reconocimiento BIBO fue evaluado por tres organizaciones de peso: Natura, Isagen y el Sinchi. Es la recompensa a un trabajo bien hecho y una señal clara: conservar y generar ingresos no son caminos opuestos. La bioeconomía demuestra que un territorio puede prosperar cuidando lo que tiene. Mapiripán lo está probando con aves.

Lo que viene El siguiente paso es crear una estación biológica que fortalezca la investigación en el territorio. La bioeconomía en Mapiripán apenas empieza, y las aves siguen siendo su mejor embajadora