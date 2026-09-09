La campaña #YoTengoElPoder nació para amplificar las voces de los jóvenes. Foto: Unión Europea

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Carta abierta a los jóvenes de Colombia François Roudié, Embajador de la Unión Europea en Colombia Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

inicia sesión Para empezar a usar nuestra funcionalidad de audio suscríbete Escucha este artículo Audio generado con IA de Google / 2.0x 1.5x 1.0x 0.5x ¡Dale play para escuchar este artículo! Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal. Cerrar

Queridas y queridos jóvenes:

El futuro de Colombia no es algo que ustedes deban esperar: ya lo están construyendo con sus ideas, sus decisiones y su capacidad para transformar la realidad. En la Unión Europea creemos en ese poder. Por eso, nuestra apuesta por la juventud es decidida y de largo plazo. No los vemos como receptores de apoyo, sino como aliados y protagonistas del cambio. De esa convicción nació la campaña #YoTengoElPoder: para amplificar sus voces, conectarlas con nuevas oportunidades y recordarles que el poder de transformar el futuro ya está en sus manos.

Colombia tiene un potencial único. En particular, en lo que llamamos las “infraestructuras del mañana”, es decir, la sostenibilidad, la bioeconomía, la transición energética limpia y la digitalización de la vida cotidiana. Todo esto con el pretexto y el objetivo central de mejorar la calidad de vida de las personas y asegurar un futuro común. Sin embargo, el potencial tiene una característica particular: es algo que se puede detectar y leer en un país o en su gente, pero que aún no está completamente realizado; es, como su nombre lo indica, una potencialidad.

En mi opinión, el elemento clave para desencadenar ese potencial son justamente las juventudes. Su rol y su participación son indispensables para transformar el entorno social a partir de una visión renovada de lo que es el territorio, promoviendo modelos sostenibles y soluciones de fondo, así como para hacer llegar la urgencia de estos mensajes y la necesidad de actuar hacia un futuro más sostenible.

En los últimos meses, he tenido el privilegio de recorrer diferentes rincones de Colombia, muchos de ellos donde no se esperaría que la Unión Europea tuviese un impacto directo. En estos encuentros, entregas de proyectos y mesas de trabajo, me he encontrado con jóvenes que confirman día a día esa hipótesis: que con su empoderamiento tienen la capacidad real de materializar la transición verde y digital que tanto nos urge.

La campaña #YoTengoElPoder, que acaba de cumplir un año como plataforma de comunicación. Foto: Unión Europea

En esos lugares de Colombia que, más que como embajador, he visitado como ciudadano del mundo, he aprendido una lección fundamental: para tener impacto, las acciones juveniles no tienen que ser gigantescas para ser estructuralmente poderosas. Al partir desde sus hogares y entornos locales, desencadenan un cambio real. Con las herramientas a su alcance, desde la energía solar comunitaria hasta el acceso a internet para cerrar brechas rurales, ustedes ya están construyendo el futuro y, por ende, ya son parte crucial del presente.

Pero sería ingenuo decir que los jóvenes la tienen fácil, e injusto sostener que deben hacerlo sin respaldo. Tienen que enfrentar décadas y siglos de violencia, desigualdades sociales y divisiones políticas que han complicado el camino de Colombia; un país que, a pesar de todo, ha logrado avanzar enormemente.

Por eso, desde la Unión Europea identificamos la necesidad de dar un impulso decidido a estas iniciativas y, además, aliarse con ellas para dar un mensaje clave sobre el futuro, que está en nuestras manos. Ustedes son nuestros aliados críticos. Esto forma parte de Global Gateway, nuestra estrategia global para movilizar inversiones sostenibles en transiciones verde, digital y de transporte limpio en Colombia.

Una de las formas en que hemos canalizado esta cooperación es la campaña #YoTengoElPoder, que acaba de cumplir un año como plataforma de comunicación. Enfocada prioritariamente en jóvenes de 18 a 35 años, logró acercar temas que a veces parecen lejanos, como la electromovilidad, la energía limpia, la educación y la conectividad digital, a la conversación y al interés cotidiano.

Superamos con creces nuestra meta inicial, alcanzando a más de 14 millones de personas. Pero, para serles sincero, el verdadero impacto no está en las cifras de una pantalla, sino en lo que vimos en el terreno, en especial con los creadores de contenido que se sumaron a esta apuesta con total autenticidad.

Recuerdo con especial cariño la experiencia que tuvimos con Pipo, de @EncajaGamer, un espacio que acerca a personas aficionadas a los videojuegos y a la tecnología a la realidad del país. Con él fuimos a Cumbal, en Nariño, a visistar una red comunitaria cuando llevamos la conectividad y al Parque Nacional Natural Chingaza. Pipo, que es un chico más ‘indoor’, vivió en ambos lugares un descubrimiento. A través de su mirada y de su pasión por contar historias, logró transmitir de manera fascinante el valor de la naturaleza al dialogar con la comunidad y con las autoridades ambientales y el poder de la conectividad en las zonas rurales. Fue sumamente inspirador ver a un joven empoderado abriéndose paso en un nuevo horizonte y mostrando la riqueza natural de su propio país.

Lo mismo viví con Marce la Recicladora, quien con sentido del humor y liderazgo logra dar mensajes potentes sobre la economía circular, generando un efecto multiplicador para que las personas asuman la responsabilidad sobre sus residuos. O con las conversaciones que abrimos en escenarios como el Festival Estéreo Picnic (FEP), donde entre música, cultura e iniciativas de sostenibilidad, pudimos abordar valores fundamentales como la justicia generacional y la cohesión social. Y finalmente, cómo no mencionar nuestra participación en The Biz Fest en Bogotá y Medellín, con las hermanas Karvajalino, llevando a estos festivales nuestra campaña #YoTengoElPoder para empoderar a los jóvenes en sus emprendimientos, innovación y liderazgo.

En las alianzas con medios, recuerdo la entrevista con Los40 y todas las risas y el humor que vivimos en su cabina de radio cuando mi español aún era incipiente y no entenida claramente su humor, o las chicas de Economia para la Pipol haciendo podcasts o los carruslees de Zona Z con El Espoectador y sus títulos disruptivos “No toques mí basura” o “Adios al Taco”.

Al final, esto no fue solo una campaña institucional de la Unión Europea. Fue una apuesta de conciencia global y de sostenibilidad que demuestra que, para mover agendas complejas, necesitamos actores con capacidad de movilizar y movilizarse. Esto empieza por las pequeñas y grandes acciones, y por la voluntad de tender puentes reales con la gente, lejos de discursos vacíos y desconectados de las realidades territoriales.

Algo valioso es que miles de jóvenes conocieron un lado diferente de la Unión Europea. Nosotros podemos acompañar, aportar experiencia e inversión en áreas estratégicas, como conectar escuelas rurales, impulsar metros y trenes limpios o apoyar la transición energética, pero solo las nuevas generaciones pueden darle vida, materializarlo y difundirlo. Eso es tener el poder.

Solo puedo expresar mi admiración y profundo agradecimiento por esta movilización y por la confianza depositada en esta alianza. Más que el cierre de un ciclo de campaña, espero que este sea un peldaño más en el camino de los jóvenes como verdaderos y principales actores de cambio en Colombia.