Colombia hará parte de los países donde se implementará proyecto de naturaleza regenerativo

En el marco de la versión 45 de la Vitrina Turística de ANATO, se lanzó un programa que tiene como objetivo promover un turismo de naturaleza regenerativo, competitivo e inclusivo. Con una inversión total de $10 millones de euros, el programa se implementará en tres regiones del mundo: Colombia, la región Kavango Zambezi (KAZA) en África austral y Bosnia-Herzegovina.

A diferencia de modelos tradicionales de sostenibilidad en el turismo que buscan reducir impactos negativos, el enfoque regenerativo apuesta por generar efectos positivos medibles en la biodiversidad, las economías locales y el tejido social de los territorios.

De acuerdo con la Unión Europa, en Colombia, el programa brindará asistencia técnica especializada a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) del sector, facilitará el acceso a mecanismos de financiamiento adaptados a sus necesidades y promoverá su integración en cadenas de valor globales, con énfasis en encadenamientos comerciales y acceso a mercados europeos con altos estándares ambientales y sociales.

La iniciativa, agregan, priorizará especialmente a empresas lideradas por mujeres, jóvenes y comunidades ubicadas en territorios de alta biodiversidad, y trabajará en el fortalecimiento del entorno habilitante para mejorar las condiciones de acceso a financiamiento y mercados.

Durante el lanzamiento participaron representantes del Gobierno nacional, la cooperación internacional, gremios de turismo y empresarios del sector, quienes reafirmaron su compromiso de avanzar hacia modelos de turismo que promuevan el desarrollo económico de los destinos del país, a la vez que generan beneficios positivos para los ecosistemas y las comunidades.

“El viajero europeo que elige Colombia no busca solamente sol y playa; busca experiencias transformadoras en entornos naturales únicos, impacto positivo en comunidades y un turismo que regenere, no que degrade. Con este proyecto fortalecemos las inversiones y le apostamos a la oferta turística del futuro: una oferta regenerativa, comunitaria y de alto valor”, dijo Sonia Tato, Jefe Adjunta de Cooperación de la Delegación de la Unión Europea en Colombia.

Tato destacó que nuestro país es la segunda nación de América Latina que atrae más inversión extranjera directa en turismo. Por su parte, Murielle Gurtner, representante de Expertise France para la Región Andina, subrayó la importancia de “trabajar de la mano con las organizaciones colombianas para que más MIPYMES de turismo de naturaleza accedan a mercados internacionales de alto valor, con estándares ambientales y sociales sólidos, y con mejores herramientas financieras y técnicas”.

Durante el lanzamiento el Viceministro de Turismo, Sebastián Sánchez, resaltó que “la articulación entre el sector público, la cooperación internacional y el sector privado es fundamental para transformar el turismo hacia modelos regenerativos que contribuyan a conservar la biodiversidad del país y consoliden el posicionamiento de Colombia como destino de naturaleza de clase mundial, en coherencia con la campaña de promoción ‘Descubre la Diversidad de Colombia, el País de la Belleza’, impulsada por la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales”.

Este lanzamiento marca el inicio de una serie de mesas de diálogo nacionales y territoriales que permitirán definir de manera participativa las prioridades de implementación del programa en el país.