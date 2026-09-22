Colombia necesita más energía

La generación solar es actualmente la apuesta más importante de la empresa para apoyar la expansión eléctrica en Colombia. Foto: Isagen

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Colombia ha sido por más de 30 años un referente en Latinoamérica de la confiabilidad eléctrica. Su sistema, reconstruido con la apertura de mercado y nuevas capacidades técnicas, ha sido capaz de expandirse y enfrentar las inclemencias climáticas sin limitar el acceso continuo a la energía.

Sin embargo, según datos de XM, operador del sistema eléctrico colombiano, el pronóstico de un Niño con categoría ‘muy fuerte’ entre finales de este año y comienzos del próximo es del 98 %, mientras que la probabilidad de consolidación es del 100 %. Este fenómeno climático es una realidad que nos plantea retos para el presente, pero más preguntas para el futuro. ¿Cómo podrá enfrentar el sistema eléctrico fenómenos climáticos cada vez más extremos? ¿El país cuenta con la energía necesaria para soportarlos? ¿La diversificación de fuentes de generación cuenta con todos los soportes técnicos, de infraestructura y el cumplimiento de los cronogramas para su óptimo aprovechamiento?

En materia de generación eléctrica, el panorama no es alentador. De los 4.475 nuevos MW esperados por XM para ingresar al sistema, con corte a septiembre 10 de 2026, solo han entrado 1.027. Esta cifra no responde a una contingencia; es un déficit eléctrico que se ha sostenido durante los últimos años. Además, la demanda de energía crece más allá de lo proyectado, pero la oferta de generación no lo hace en la misma proporción. Por ejemplo, para el periodo 2025-2026 el déficit de energía registra 4.863 GWh/año y para 2026-2027 aumenta a más de 7.200 GWh/año.

Con las pilas cargadas

A pesar de los años turbulentos, las empresas del sector han mantenido sus compromisos y previsto escenarios para llegar on time. Camilo Marulanda, presidente de Isagen, ha expresado en diferentes espacios no solo la necesidad que tiene actualmente el país de ampliar su oferta eléctrica, sino también la capacidad que tienen las empresas del sector para ofrecer soluciones al sistema eléctrico y adaptarse a las dinámicas cambiantes de un mercado afectado por variables climáticas, políticas, sociales y económicas. Todo esto manteniendo la confiabilidad del sector y garantizando la viabilidad financiera de los agentes que lo componen.

Precisamente, estas condiciones del mercado han llevado a la generadora a ajustar su estrategia y optimizar su portafolio. Isagen busca generar posibilidades de crecimiento en nuevos territorios de alto potencial energético e impulsar a otras comunidades para su desarrollo integral. En los últimos años, la generadora ha planeado inversiones estratégicas y solo en 2026 espera invertir US$700 millones para alcanzar 700 MW solares y así seguir el proceso de diversificación con más megavatios verdes para el sistema eléctrico en el corto y mediano plazo.

La generación solar es actualmente la apuesta más importante de la empresa para apoyar la expansión eléctrica en Colombia, siendo el Caribe uno de los grandes protagonistas debido a su alta radiación solar y a su topografía apta para la instalación de paneles a gran escala. Las cifras así lo respaldan: la región concentra el 54% de los proyectos de generación renovable del país y aporta el 50,27% de los 4.441 megavatios solares asignados por el Cargo por Confiabilidad para 2027-2028. Respecto a la radiación, esta supera el promedio nacional, registrando entre 5,5 y 6,0 kWh/m² de radiación solar diaria.

Teniendo en cuenta estas condiciones favorables, Isagen avanza en la incorporación a su portafolio de tres proyectos solares en la región: en Chinú, Córdoba, avanza un proyecto de 100 MW que entregará energía a más de 110.000 hogares colombianos. Se contempla su inicio de operaciones en el tercer trimestre de 2027 y hace parte de la alianza con Atlas Renewable Energy, para el desarrollo de 1.000 MW en el corto plazo.

Continuando en Córdoba, Isagen avanza en un proyecto que se encuentra en fase de diseño y estudios ambientales, pero que, por su configuración, jugaría un papel importante para la diversificación del sistema eléctrico. Este proyecto tendría dos parques solares con capacidad aproximada de 200 MW cada uno. Si se cumplen los tiempos establecidos en el cronograma, la construcción podría iniciar en 2028 y terminar en 2030.

Finalmente, adquirimos una planta solar de 50 MW, ya en operación en Malambo, Atlántico. Su vida útil se proyecta a 35 años, lo que representa una gran oportunidad de aprovechamiento para el sistema eléctrico.

A estos se sumarán nuevos anuncios en otras zonas del país que buscan aportar a las metas de la compañía de incorporar 1.000 MW nuevos antes de 2028 y 3.000 MW antes de 2035.

Recuperar el sector eléctrico será una tarea titánica. Encontrar respuestas a las preguntas que persisten sobre la implementación de las baterías solares a gran escala; convocar nuevas subastas de energía; agilizar los trámites administrativos y licencias para nuevos proyectos; garantizar la entrada oportuna de los proyectos críticos de infraestructura de transmisión; fortalecer el acompañamiento social en zonas estratégicas; y encontrar una solución de fondo al caso Air-e serán determinantes para lograrlo.

Las empresas del sector tienen la disposición para trabajar junto al Gobierno y las propuestas sobre la mesa. El presidente De La Espriella así también lo ha expresado; ahora solo falta que esa articulación demuestre medidas tangibles que beneficien la seguridad energética nacional.