Disminuyeron los espacios públicos verdes en zonas urbanas del Valle de Aburrá

El indicador per cápita de espacio público verde para la región, pasó de 5,9 m2/hab en 2006 a 4,8 m2/hab en 2022, esto quiere decir que hubo una disminución, lo cual puede estar relacionado con las fuertes dinámicas poblaciones (y migratorias) que ha experimentado la región en los últimos años, junto al crecimiento exponencial de la urbanización, que no ha estado a la par de la generación de suelo verde.

Estos elementos llevan a proyectar un indicador per cápita de espacios públicos verdes urbanos a 2032 de 4,1 m2/hab, el cual podrá ser menor en la medida que no se realice una gestión adecuada de los espacios verdes que aún persisten y que no se desarrollen estrategias para generar suelo verde urbano y periurbano.