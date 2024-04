El ABC Visual del Cambio Climático, un punto de partida para enfrentar la crisis

Este nuevo libro busca proponer una forma sencilla de entender un concepto con el que nos cruzamos de manera cada vez más frecuente. Foto: Cortesía

Marzo de 2024 fue, según el Servicio de Cambio Climático de Copernicus, el décimo mes consecutivo más caluroso jamás registrado en la historia de la humanidad. En Colombia, estos cambios que experimenta el planeta empiezan también a ser palpables, como lo muestran las recientes decisiones sobre el racionamiento de agua en Bogotá que, según las autoridades, podrían extenderse hasta finales de año, de no solucionarse los niveles críticos de los embalses que abastecen a la ciudad.

Con estas noticias, relacionadas con el cambio climático, puede parecer que cada vez más nos acercamos al fin del mundo tal como lo conocemos. Para el autor Santiago Aparicio Velásquez, director de Americas Flyways Initiative y exdirector de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y diseñador de soluciones climáticas, aún estamos a tiempo cambiar el rumbo de nuestro futuro, pero esto debe partir de la compresión, de lo que ocurre en el planeta, nuestro hogar.

“Hace falta una sensibilización y divulgación de la problemática, la cual va a un ritmo acelerado y no es un asunto lejano. Me gusta una analogía que explica cómo mientras el cambio climático sube en ascensor, las soluciones para enfrentarlo van por las escaleras”, explica el autor del libro a Bibo de El Espectador.

Esta es la propuesta de Aparicio en su nuevo libro “El ABC Visual del Cambio Climático” que fue lanzado este miércoles 10 de abril y publicado por la editorial Punto Aparte, que busca proponer una forma sencilla de entender un concepto con el que nos cruzamos de manera cada vez más frecuente.

Desde Bogotá, Aparicio, que trabaja actualmente en un proyecto para la conservación de aves migratorias en el continente, explica que la creación de este libro pasó por varias etapas creativas que incluyó una estrategia en redes, infografías y culminó en un libro gráfico cuyo público objetivo son los jóvenes, pues, según el autor, está en ellos la posibilidad del cambio de actitudes frente al cambio climático.

“En ellos está despierta la esperanza y la convicción de la posibilidad de un cambio. La gente con más edad dice esto ya no va a cambiar, están en una especie de sueño pesimista. Los jóvenes, en cambio, se organizan, arman grupos de acción y se movilizan. Es ese espíritu inquieto y perseverante en donde está una oportunidad para el cambio”, expresa el autor.

Con esto en mente, el autor propone, de manera pragmática y con ilustraciones que van desde el cosmonauta Yuri Gagarin al efecto mariposa, así con ideas como la fábula de la rana, una forma de abordar el conocimiento sobre estas realidades para que las personas en su lugar de trabajo y sus comunidades, aporten un granito de arena virando hacia soluciones más amigables y sostenibles con el medioambiente. Se trata, así, de una propuesta interesante sobre la manera de explicar las crisis climáticas que se viene en el planeta, en lo que sigue siendo un reto para divulgación científica.

Uno de los ejemplos que plantea el autor son los retos que enfrentan el suministro de productos como la cerveza, la miel y el chocolate que ya están experimentando fenómenos como la reduflación (shrinkflation, en inglés), que es la reducción de las porciones de ciertos alimentos y el aumento de sus precios, debido a la dificultad de producirlos en diferentes zonas del mundo.

Con estos signos de alerta, Aparicio aboga a que se necesita actuar ya, frente a cambios más lejanos que nos afectan directamente, como el derretimiento de los glaciares, los eventos climáticos extremos, la desaparición de especies, entre otros.

Para explicar este asunto, el libro está dividido en cuatro unidades de sentido que permiten, al lector, ajustarse a los modos de consumo de información de hoy día. Es decir, leer el libro en cualquier orden. En estos capítulos se abordan temas como el frágil equilibrio del planeta, los efectos reales y presentes del cambio climático, la interconexión de los diferentes sistemas del mundo y las ilusiones engañosas.

“La gente suele pensar que no hay necesidad de actuar porque se van a ir a otro planeta o porque se van a inventar una mega máquina que va a refrigerar su entorno. Lo que no entienden, es que nuestro refrigerador son los polos, y no tenemos otro”, indica Aparicio.

En particular, el autor hace la advertencia de que hay procesos para los que no estamos preparados como la atención de los migrantes climáticos en el mundo, que ya están documentados en informes de las Naciones Unidas y que, en Colombia, ya estamos viendo consecuencias por la inhabitabilidad de ciertas zonas del país.

Frente a la situación del país, que en los próximos meses albergará la COP16 de Biodiversidad, Aparicio asegura que Colombia tiene la oportunidad de ser un país solución y no quedarse como un país que solo espera ayuda. “Somos un país megadiverso y la naturaleza nos da resiliencia al cambio climático, nos permite capturar dióxido de carbono. Ya estamos aportando muchísimo, la pregunta ahora es como utilizamos nuestro talento para exportarlo al mundo”, indica.

Desde su lanzamiento y hasta diciembre, el libro digital estará disponible de manera gratuita en la plataforma de Bibo de El Espectador. Además de esto, en los próximos días se realizará la presentación del libro el 24 de abril en la Feria Internacional del Libro de Bogotá (Filbo) dónde empezará la venta física del libro.

Por su parte, el autor espera que el libro sea un pretexto para generar diálogos y reflexiones en territorio para conocer el cambio climático, e identificar las soluciones que cada cual puede realizar desde su contexto para conservar la vida como la conocemos.

El primer capítulo de libro se publicará el próximo viernes 12 de abril, y podrá ser leído en la página de El Espectador. Los otros capítulos se publicarán en los días siguientes. Si desea leer el libro completo, lo puede hacer a través del siguiente enlace.

