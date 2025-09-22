El calor de los últimos tres veranos en Europa está asociado con 181.000 muertes

El estudió analizó los veranos de 2022, 2023 y 2024. (Photo by Tiziana FABI / AFP) Foto: AFP - TIZIANA FABI

Las muertes asociadas al calor en Europa siguen registrando cifras elevadas. Un nuevo estudio liderado por el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) estimó que entre el 1 de junio y el 30 de septiembre del año pasado, 6.775 personas murieron por causas relacionadas con el calor, lo que representa un aumento del 23,6 % respecto a las muertes en 2023.

El estudio, publicado en Nature Medicine, menciona que en los veranos de 2022, 2023 y 2024 se han registrado más de 181.000 muertes relacionadas con esta causa, siendo 2022 el año con más casos: 67.900.

El estudio se centró en 654 regiones de 32 países europeos. El análisis arrojó que el país con mayor número de muertes asociadas al calor fue Italia, con aproximadamente 19.000 casos en el verano de 2024, 13.800 en 2023 y 18.800 en 2022. El país que le sigue es España, con más de 6.700 muertes en 2024, luego está Alemania con cerca de 6.300 en ese mismo año, Grecia con aproximadamente 6.000 y Rumanía con más de 4.900.

De acuerdo con ISGlobal, en el caso de España, las muertes estimadas en 2024 fueron aproximadamente la mitad que en 2022, debido a que las temperaturas fueron más bajas que en los dos veranos anteriores.

En el estudio también se menciona que las mujeres y las personas de edad más avanzada fueron las más afectadas a lo largo de los tres veranos estudiados. En el verano de 2024 el número de muertes relacionadas con el calor en mujeres fue un 46,7% más elevado que en hombres. En mayores de 75 años, la mortalidad estimada fue un 323% mayor que en el conjunto del resto de grupos de edad.

Tomáš Janoš, investigador en ISGlobal y primer autor del estudio, explica que “Europa es el continente que se está calentando de forma más rápida, al doble de velocidad que la media global. Y dentro de ella, la cuenca mediterránea y las regiones del sudeste emergen como grandes puntos calientes del cambio climático, con los mayores impactos sobre la salud y con un incremento sustancial en las proyecciones de la mortalidad relacionada con el calor a lo largo del siglo XXI”.

