El modelo de energía solar y reciclaje con el que Paipa busca dinamizar la economía circular

Operario realiza la selección de residuos orgánicos para su posterior aprovechamiento y transformación de Abormin.

Foto: Daima Edith Cárdenas Vaca- PRENSA Red Vital Paipa

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Mientras en Red Vital Paipa se transforman residuos orgánicos en ABORMIN, en el Instituto Termal de Paipa se trabaja en el aprovechamiento de gorros de piscina y el uso de energía solar fotovoltaica, iniciativas que buscan reducir el impacto ambiental y fortalecer la economía circular en el municipio.

La sostenibilidad empieza a tomar forma a través de acciones concretas en Paipa. Residuos orgánicos que antes podían terminar en disposición final hoy se convierten en abono, los gorros utilizados en piscinas encuentran una segunda vida como materas y 238 paneles solares contribuyen a reducir el consumo de energía convencional.

Estas iniciativas hacen parte de las estrategias de cuidado del medio ambiente, que han implementado Red Vital Paipa S.A. E.S.P. y el Instituto Termal de Paipa (ITP), como alternativas para fortalecer un modelo de economía circular y disminuir el impacto ambiental de las actividades cotidianas.

De los residuos orgánicos al abono ABORMIN

En el marco de la gestión integral de residuos orgánicos, Red Vital Paipa, bajo la gerencia de Yeison Torres Suárez, desarrolla un programa de selección en la fuente que comienza directamente en los hogares.

A través de jornadas de sensibilización y capacitación, la empresa promueve la adecuada separación de los residuos orgánicos para facilitar su aprovechamiento mediante las rutas de recolección selectiva, que operan dos días a la semana en diferentes sectores del municipio.

El material recolectado es transportado hasta la planta de transformación de residuos ubicada en las instalaciones de la Institución Educativa Técnica Agrícola de Paipa (ITA), donde comienza un proceso de compostaje basado en la descomposición biológica aerobia.

El objetivo es convertir los residuos orgánicos en abonos sólidos y líquidos y devolver al ciclo productivo materiales que todavía tienen potencial de aprovechamiento.

Un proceso que requiere tiempo, control y transformación

El procedimiento comienza en la zona de adecuación y formación, donde el material descargado es revisado para retirar elementos no biodegradables. Posteriormente, se conforman las pilas, que permanecen allí aproximadamente 10 días y pierden cerca del 50 % de su contenido líquido.

Luego comienza la conversión biológica, un proceso que se desarrolla durante cerca de 60 días para mantener una adecuada oxigenación. Luego llega la etapa de enfriamiento y la fase de maduración. Una vez terminado este proceso, el producto pasa por las etapas de molido y cernido para obtener una granulometría homogénea.

ABORMIN, un producto con registro para su comercialización

El proceso cuenta con respaldo institucional. Mediante la Resolución No. 00010282 del 20 de julio de 2019, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) otorgó a Red Vital Paipa S.A. E.S.P. registro como productor de abonos orgánicos sólidos, abono orgánico mineral sólido y líquido y acondicionadores orgánicos sólidos para suelos, obtenidos a partir de residuos sólidos urbanos separados en la fuente.

Asimismo, el Abono Orgánico Mineral Sólido ABORMIN cuenta con el registro de venta No. 12209.

La planta también tiene un componente educativo. Sus instalaciones están abiertas para procesos de capacitación dirigidos a visitantes y comunidades interesadas en conocer el manejo y transformación de los residuos recolectados mediante las rutas selectivas.

A esto se suma el trabajo académico del docente José Francisco García. Gracias a un convenio con la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, estudiantes utilizan el abono líquido generado en la planta para desarrollar ensayos investigativos en cultivos, vinculando el aprovechamiento de residuos con la investigación en sostenibilidad y agricultura.

Los gorros de piscina también pueden tener una segunda vida

La economía circular también comienza a aplicarse en otros escenarios de Paipa. El Instituto Termal de Paipa, gerenciado por Martha Yaneth Flórez Puerto, desarrolla una estrategia para aprovechar los gorros desechables utilizados por visitantes del Parque Acuático, SPA y Centro de Hidroterapia.

Los usuarios depositan los gorros en puntos ecológicos instalados en diferentes áreas del Instituto. Posteriormente, se clasifican aquellos que conservan las condiciones físicas y sanitarias requeridas para continuar con el proceso.

Después pasan por un secado controlado para eliminar la humedad y prevenir la proliferación de microorganismos. Finalmente, son almacenados y enviados a CargoK Green, empresa encargada de transformarlos en materas sostenibles mediante procesos de economía circular.

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Como parte de este procedimiento, se entrega una certificación que estima la disminución de emisiones de dióxido de carbono (CO₂) asociada al aprovechamiento del material y establece una equivalencia frente a la captura de carbono de árboles urbanos durante un periodo de diez años.

238 paneles solares para reducir el consumo de energía convencional

Paneles solares en el Instituto Termal de Paipa: energía renovable al servicio del turismo termal y la sostenibilidad Foto: Andrés Felipe Echeverría Díaz- PRENSA Alcaldía de Paipa

La apuesta ambiental del Instituto Termal también incorpora energía renovable. Actualmente cuenta con un sistema de 238 paneles solares fotovoltaicos, bajo un esquema de autogeneración a pequeña escala.

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El sistema funciona como una fuente complementaria de energía, por lo que permite disminuir la demanda proveniente de fuentes convencionales, aunque no representa autosuficiencia energética y requiere el respaldo permanente de la red eléctrica.

Según los indicadores reportados, la instalación tiene una generación estimada de 230.000 kWh al año, lo que representa una reducción calculada de aproximadamente 46 toneladas de CO₂ anuales.

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Entre sus beneficios se encuentran la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero, el uso de energía limpia, la reducción parcial del consumo convencional y la optimización de los costos energéticos.

El Instituto Termal de Paipa precisó que no es titular del sistema fotovoltaico y que las responsabilidades relacionadas con este corresponden a CYLEC Colombia S.A.S. E.S.P.

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Economía circular: aprovechar antes que desechar

Las experiencias desarrolladas por Red Vital Paipa y el Instituto Termal muestran cómo la sostenibilidad puede abordarse desde diferentes frentes: separación de residuos desde los hogares, producción de abonos, reutilización de materiales y generación de energía mediante fuentes renovables.

Desde un residuo orgánico que regresa al suelo convertido en abono hasta un gorro de piscina que se transforma en una matera, el principio es el mismo: aprovechar los materiales, extender su vida útil y reducir aquello que termina convertido en residuo.