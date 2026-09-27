En la imagen se aprecia el nido de cóndor activo en el páramo El Almorzadero. La cría está en la parte superior (de color gris), al costado izquierdo de su madre. Foto: Parque Jaime Duque

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura En video: graban los primeros vuelos de Lulú, la cría de cóndor que nació en Santander Redacción Ambiente Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

inicia sesión Para empezar a usar nuestra funcionalidad de audio suscríbete Escucha este artículo Audio generado con IA de Google / 2.0x 1.5x 1.0x 0.5x ¡Dale play para escuchar este artículo! Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal. Cerrar

Desde la Reserva Natural La Piedra del Cóndor, ubicada en el páramo de El Almorzadero en Santander, científicos y conservacionistas reportaron nuevos detalles sobre el avistamiento de un nido activo de cóndor, y en particular de una cría hembra a la que los investigadores llamaron Lulú.

Como contamos en esta nota a principios de año, la historia del estudio de este nido comenzó el 26 de diciembre de 2025, cuando Carlos Grimaldos, zootecnista y líder de monitoreo del cóndor andino para la Fundación Parque Jaime Duque, vio a un macho que se paró en una piedra, y que segundos después entró a una cueva y desapareció de su vista. “Había algo que no cuadraba”, pensó Grimaldos, pues el individuo llegó tarde (sobre las 11 de la mañana) y no volvió a salir. Había dos opciones probables: que estuviera incubando o en periodo de crianza.

En contexto: Investigadores logran ver, como nunca antes en Colombia, a una cría de cóndor

A finales de enero de 2026, los investigadores realizaron un sobrevuelo con un dron que permitió confirmar la presencia del nido. Las imágenes permitieron ver a un polluelo muy pequeño.

Ahora, tras varios meses de observaciones, los científicos reportan que se ha avanzado en el estudio de los comportamientos de los padres, de la crianza y de cómo se turnan para alimentar a Lulú. Hace unos meses, Grimaldos contaba en esta nota que el macho es el que está más pendiente de la cría, que de hecho, a la que no es fácil observarla por la forma del nido. Las veces que lo han visto es cuando llegan los padres a darle comida y sale a “la puerta” del nido. Esas pequeñas observaciones le permitieron ver el avance de la cría y cómo se preparaba para su primer vuelo.

Ahora, los investigadores reportan que se documentó la aparición de las primeras plumas y cómo ejercitó sus alas para realizar su primer vuelo. “También registramos cómo ya empezó a volar junto a sus padres y cómo ya hace parte de la banda de cóndores que se encuentran en esta parte de Colombia. Estamos felices de que ella siga explorando y conociendo su territorio. Invitamos a que sigamos conservando a nuestra insignia, ya que es la que cuida, protege y limpia nuestros páramos”, indicó Grimaldos, en un video divulgado por la Fundación Parque Jaime Duque.

Las poblaciones de cóndor andino han sufrido un alarmante descenso en las últimas décadas a lo largo de su distribución, que abarca a Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile. La principal amenaza que enfrenta son los conflictos con las comunidades humanas, que erróneamente han creído que los cóndores atacan a su ganado.

Por esto, uno de los ejes en el marco del proyecto de conservación de la especie que lleva a cabo el Parque Jaime Duque se enfoca en el trabajo con los habitantes, en este caso del páramo El Almorzadero. A ellos se les ha explicado que los cóndores no atacan a sus vacas, ovejas o cabras, a menos que sean animales enfermos o estén muy pequeños, pues la función que tiene el cóndor es limpiar los ecosistemas.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜