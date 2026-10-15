Estas son las imágenes ganadoras del premio Fotografía de Vida Silvestre del Año

El concurso Wildlife Photographer of the Year (Fotógrafo de Vida Silvestre del Año) del Museo de Historia Natural de Reino Unido, eligió a los ganadores de la edición de este año. Entre una cifra récord de 65.403 imágenes provenientes de 121 países y territorios, los ganadores de este año "presentan historias impactantes del mundo natural y subrayan la urgente necesidad de protegerlo", dicen los organizadores del premio.

Por primera vez en los 62 años de historia del certamen, tanto el ganador absoluto en la categoría de adultos como el de la categoría juvenil fueron galardonados por fotografías en blanco y negro. Esto, dicen desde el Museo de Historia Natural, que demuestra la vigencia y la fuerza de las imágenes monocromáticas para narrar historias cautivadoras sobre la vida silvestre.

La galería completa será exhibida en el Museo de Historia Natural de Londres desde el viernes 16 de octubre hasta el domingo 11 de julio de 2027. Las mejores imágenes las puede ver aquí.

1/10 El fotógrafo italiano de naturaleza Federico Veronesi ha sido nombrado Fotógrafo de Vida Silvestre del Año 2026 por su impactante imagen "The Aftermath" (Las secuelas). Veronesi fue testigo de un momento impactante: una elefanta cargaba a una cría muerta, una rara oportunidad de observar comportamientos animales complejos. Federico seguía el rastro de unos elefantes cuando encontró unas marcas inusuales de arrastre en la arena del lecho seco de un río. El origen quedó claro al alcanzar a un grupo familiar: apareció una hembra que llevaba a la cría, con una de las patas de esta atrapada entre su colmillo y su trompa. Foto: Federico Veronesi- Wildlife Photographer of the Year - Federico Veronesi- Wildlife Photographer of the Year 2/10 Oscar Whitfield (Zimbabue/Reino Unido) observa el arduo esfuerzo de este escarabajo pelotero mientras empuja su preciada carga. Existen más de 5000 especies de escarabajos peloteros en todo el mundo, y desempeñan un papel fundamental en sus ecosistemas. Al fragmentar el estiércol y enterrarlo, impiden que se den las condiciones necesarias para la producción de metano, lo que reduce las emisiones de gases de efecto invernadero. Además, al enterrar el estiércol, favorecen su descomposición más rápida, lo que disminuye la presencia de plagas que afectan al ganado y a la fauna silvestre. Foto: Oscar Whitfield- Wildlife Photographer of the Year - Oscar Whitfield- Wildlife Photographer of the Year 3/10 Francisco Negroni (Chile) capturó esta escena de un puma muerto en medio de la belleza agreste y azotada por el viento de la Patagonia argentina. El individuo se encontraba atado a la cerca y exhibido como trofeo de caza, este espectáculo era algo que Francisco "nunca antes había presenciado ni fotografiado". En 2025, la provincia de Santa Cruz prohibió la caza de pumas, pero la persecución ilegal persiste. La depredación del ganado es una de las principales causas de conflicto entre humanos y pumas; se sugiere que encerrar a las ovejas por la noche y utilizar perros guardianes puede reducir significativamente las pérdidas ganaderas sin recurrir a la caza. En el sur de Chile, algunos propietarios incluso han abandonado la cría de ovejas para dedicarse al turismo de observación de pumas. Foto: Francisco Negroni / Wildlife Photographer of the Year 2026 - Francisco Negroni / Wildlife Photographer of the Year 2026 4/10 James Lewin (Reino Unido) observa a un joven elefante macho rociar a un grupo de cebras mientras estas se congregan en las colinas Chyulu, en Kenia. Aunque no faltaban sujetos ni acción en torno a esta charca, James tuvo que enfrentarse a una luz intensa y despiadada. Decidió suavizarla utilizando una cámara adaptada para captar luz infrarroja, creando así una escena de aspecto onírico. Las charcas pueden convertirse en un salvavidas fundamental durante las sequías severas. Los animales de mayor tamaño, como los elefantes, tienen prioridad sobre los demás a la hora de acceder a ellas. Los herbívoros pasan más tiempo en estos puntos de abrevadero cuando hay elefantes presentes; es posible que su tamaño ahuyente a los depredadores, aunque la competencia por el acceso al agua también podría prolongar la estancia de los herbívoros. Foto: James Lewin-Wildlife Photographer of the Year - James Lewin-Wildlife Photographer of the Year 5/10 Loren Elliott (EE. UU.) logró capturar una ventana a la vida de los coyotes —animales a menudo incomprendidos— que habitan en los alrededores de San Francisco, en la costa oeste de Estados Unidos. Un coyote avanza con paso sigiloso por un sendero en el parque Bernal Heights, desde donde se divisan la ciudad y la bahía de San Francisco. Este ejemplar forma parte de una manada residente que Loren observó cazando roedores en el parque, un lugar también muy frecuentado por personas y sus perros. Foto: Loren Elliott -Wildlife Photographer of the Year - Loren Elliott -Wildlife Photographer of the Year 6/10 Isak Pretorius (Sudáfrica) se encontró con dos esquivos ejemplares de picozapato entre la vegetación de un humedal. Mientras exploraba el pantano en una canoa estrecha junto a un guía, Isak tuvo la inmensa fortuna de avistar no a uno, sino a dos esquivos picozapatos. Las aves arrancaban vegetación, la dejaban caer y repetían el proceso varias veces. Es probable que se trate de una pareja reproductora que recolecta material para construir su nido. Aunque a menudo se les denomina «cigüeñas picozapato», estas grandes aves están más estrechamente emparentadas con los pelícanos, las garzas y los ibis. Quedan menos de 5300 ejemplares adultos de picozapato en toda su área de distribución, y su población sigue disminuyendo. Foto: Isak Pretorius- Wildlife Photographer of the Year - Isak Pretorius- Wildlife Photographer of the Year 7/10 Alex Lindbloom (EE. UU.) encontró un tiburón ballena que explora la captura de un «bagan» —una plataforma flotante utilizada para la pesca con redes— en las oscuras aguas frente a Papúa. Alex comenzó a buscar tiburones al amanecer, cuando las redes aún permanecían en el agua. Al no contar inicialmente con luz natural para la cámara de su dron, pudo observar a estos tiburones gracias a la iluminación de los potentes focos del «bagan». Las comunidades pesqueras locales aprovechan la presencia predecible de tiburones ballena en torno a estas plataformas para atraer a turistas. Si bien el contacto con los «bagan» puede provocarles algunas lesiones leves, esto no constituye una causa importante de mortalidad. El notable declive de la especie en la región del Indo-Pacífico durante los últimos 75 años se debe, principalmente, a las colisiones con embarcaciones, los enredos en artes de pesca y la pesca ilegal. Foto: Alex Lindbloom -Wildlife Photographer of the Year - Alex Lindbloom -Wildlife Photographer of the Year 8/10 Sitaram Raul (India) encontró un escorpión entrando en una de las dunas móviles del desierto de Thar. Mientras exploraba las dunas durante la noche, cerca de la aldea de Sam, Sitaram observó muchos escorpiones en busca de presas. Sin embargo, al acercarse el amanecer, comenzaron a enterrarse para evitar el calor intenso. Sitaram calculó el momento preciso de la toma para captar la arena excavada suspendida en el aire. En la India solo existe una especie conocida de escorpión del género *Buthacus*. Este utiliza sus pinzas para excavar en grandes acumulaciones de arena. Además, posee unas cerdas alargadas y rígidas —conocidas como «peines de arena»— que funcionan de manera similar a las raquetas para la nieve, evitando que el animal se hunda en las dunas. Foto: Sitaram Raul-Wildlife Photographer of the Year - Sitaram Raul-Wildlife Photographer of the Year 9/10 Tony Wu (EE. UU./Japón) ofrece una primera visión del ritual de apareamiento de la morena de Abbott. Tony ha colaborado con biólogos para llenar un vacío de conocimiento sobre el comportamiento social de esta especie de morena. Guiado únicamente por una tenue luz roja para minimizar las molestias, y utilizando un objetivo ojo de pez adaptado, ha estudiado a este macho desde 2024 mientras visita a las hembras que habitan en las grietas del arrecife. Es probable que esta sea la primera vez que se documentan el cortejo y el desove de la morena de Abbott, y las observaciones derivadas del trabajo de Tony con los biólogos están contribuyendo a estudios científicos publicados. Foto: Tony Wu- Wildlife Photographer of the Year - Tony Wu- Wildlife Photographer of the Year 10/10 Loren Elliott (EE. UU.) nos ofrece una ventana a la vida de los coyotes —animales a menudo incomprendidos— que habitan en los alrededores de San Francisco, en la costa oeste de Estados Unidos. Loren utiliza un disparador remoto para no molestar a estas dos crías de coyote, de apenas un par de meses de edad, mientras juegan con una pelota de golf cerca de su madriguera, situada en un campo de golf. Foto: Loren Elliott -Wildlife Photographer of the Year - Loren Elliott -Wildlife Photographer of the Year

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