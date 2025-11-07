Este año podría estar en el top tres de los más cálidos registrados en la historia

En los primeros ocho meses de este año la temperatura media mundial cercana a la superficie fue 1,42°C. (Photo by JORGE GUERRERO / AFP) Foto: AFP - JORGE GUERRERO

Este jueves, 6 de noviembre, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) emitió una nueva alerta: este año podría convertirse en el segundo o tercero más cálido en los 176 años que existen de registro. En su más reciente boletín, la entidad de Naciones Unidas confirmó que las concentraciones de gases de efecto invernadero, las que contribuyen al cambio climático, siguen en niveles sin precedentes.

El informe señala que entre enero y agosto de 2025, la temperatura media mundial cercana a la superficie fue 1,42 °C, unos 0,12 °C por encima del promedio preindustrial (entre los años 1850 y 1900). Al comparar estos meses, con el promedio registrado el año pasado, se nota una leve disminución. La razón, dice la OMM, sería el cambio de las condiciones del fenómeno de El Niño, que elevaron las temperaturas globales durante 2023 y 2024.

A esto se suma que, las concentraciones de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso (los principales gases de efecto invernadero) alcanzaron en 2024 sus valores más altos en la historia moderna, y las mediciones preliminares de 2025 indican que siguen aumentando.

Otro de los datos que resalta la OMM es que los últimos 11 años (2015-2025) serán los más cálidos jamás registrados, superándose cada año los máximos históricos de temperatura.

Todo esto se ve reflejado en casos como, por ejemplo, que la extensión del hielo marino ártico tras el invierno fue la más baja jamás registrada, y la del hielo marino antártico se mantuvo muy por debajo del promedio durante todo el año. Además, la tendencia a largo plazo del aumento del nivel del mar persistió.

Para Celeste Saulo, secretaria general de la OMM, aunque este panorama es alarmante, hay buenas noticias. “La energía renovable se está expandiendo. Los planes de acción climática se basan cada vez más en servicios climáticos científicos. Las alertas tempranas llegan a más personas en más lugares y salvan más vidas”, menciona Saulo en el informe.

La actualización del informe busca que sea tenido en cuenta como referencia científica para fundamentar las negociaciones de la COP30 de cambio climático que iniciará la próxima semana en Brasil.

