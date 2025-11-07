Estas son las regiones del país donde continuarán las lluvias este viernes 7 de noviembre Foto: El Espectador - Nelson Sierra Gutiérrez

En su reporte más reciente sobre el clima, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) señaló que, durante las últimas horas de la madrugada de este viernes 7 de noviembre, se registró un cielo entre ligera y parcialmente nublado en algunas partes del país, con predominio de tiempo seco en la mayoría de las regiones.

Sin embargo, indicó la entidad, se han presentado lluvias ligeras a moderadas en el oriente de la región Amazónica, el occidente de la región Caribe, el sur de la región Pacífica y hacia el oriente de la Orinoquía.

En cuanto a las principales lluvias, se reportaron en el Caribe, Córdoba y Magdalena. En la región Pacífica, por su parte, se observaron lluvias de carácter moderado en Chocó y en el Valle del Cauca.

Para la región Andina, el pronóstico durante la madrugada fue de lluvias ligeras, principalmente en Santander, Antioquia, Norte de Santander, Boyacá, Huila y en Cundinamarca. En la región Orinoquía, se registraron lluvias entre ligeras y moderadas en sectores de Vichada, Casanare, Guainía y el Meta. Además, se observaron precipitaciones en la zona del piedemonte llanero.

En la región Amazónica, se presentaron lluvias en Guaviare, Vaupés y en algunos sectores de Putumayo, así como en el piedemonte amazónico. Finalmente, en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, predominaron condiciones de cielo parcialmente cubierto, con algunas precipitaciones ligeras a moderadas en Providencia.

Pronóstico del clima 7 de noviembre

Para este viernes 7 de noviembre, el IDEAM anotó que se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado en amplios sectores del país, especialmente en el sur de la región Pacífica, en la región Amazónica y en algunos departamentos de las regiones Andina, Caribe y Orinoquía.

Las lluvias con intensidad moderada a fuerte se prevén en Magdalena, La Guajira, Córdoba, Bolívar, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Antioquia, Risaralda, Quindío, Caldas, Santander, Norte de Santander, Cundinamarca, Huila, Tolima, Putumayo, Caquetá, Amazonas, Vaupés, Guaviare, Vichada, Guainía, Meta, Casanare y Arauca.

La entidad advirtió que no descarta que se presenten lloviznas o lluvias aisladas en otros departamentos. Finalmente, para el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se estiman condiciones de cielo ligeramente nublado, con predominio de tiempo seco sobre la zona insular.

Pronóstico del clima en Bogotá

Durante las horas de la mañana, en Bogotá se anticipan condiciones secas, con nubosidad variable y cortos intervalos de sol. Para las horas de la tarde, se espera nubosidad variada, con probabilidad de lluvias ligeras a moderadas, especialmente en sectores de Suba, Engativá, Fontibón, Usaquén, Puente Aranda, Ciudad Bolívar y Usme. En el resto de la ciudad se esperan condiciones nubosas con lloviznas esporádicas.

Para este viernes, la temperatura máxima estimada alcanzará los 20 °C. En las primeras horas de la noche, dijo el IDEAM, se presentarán condiciones de cielo nublado con lluvias de carácter ligero en sectores de Suba y Usaquén. Para las otras zonas de la ciudad se presentarán lloviznas intermitentes. Finalmente, habrá un descenso de la nubosidad y predomino de tiempo seco.

Pronóstico del clima en otras ciudades

☔ Barranquilla: Se espera predominio de tiempo seco, con cielo entre parcial a mayormente nublado en la mañana, y probabilidad de lluvias en horas de la tarde y noche. (T. máx.: 33 °C).

☔ Cartagena: Se espera cielo parcialmente nublado; sin embargo, no se descartan lloviznas o lluvias esporádicas durante la tarde (T. máx.: 32 °C).

☔ Medellín: Se esperan condiciones parcialmente nubladas durante la jornada. Se prevén lluvias en horas de la tarde y parte de la noche. (T. máx.: 27 °C).

☔Tunja: Predominarán condiciones de tiempo seco con nubosidad variable a lo largo de la jornada; sin embargo, no se descartan lloviznas o lluvias esporádicas durante la noche. (T. máx.: 19 °C).

☔ Bucaramanga: Se prevé cielo entre parcial a mayormente nublado durante la jornada. Son posibles lluvias en horas de la tarde. (T. máx.: 28 °C).

☔ Cali: Se prevé cielo mayormente nublado durante gran parte de la jornada. No se descartan lluvias en la tarde (T. máx.: 31 °C).

Otras alertas del IDEAM

🔥Alertas por incendios: En total, 75 municipios se encuentran en algún nivel de alerta en las regiones Caribe, Andina y Orinoquía; de los cuales tres municipios están en alerta roja en el departamento de Norte de Santander.

☔Alertas por deslizamientos: En total, 466 municipios se encuentran en algún nivel de alerta en las regiones Andina, Orinoquía, Caribe, Amazonía y Pacífico, de los cuales 85 municipios se encuentran en alerta roja, destacándose Antioquia con 21 municipios, Chocó con 13 municipios y Cauca con 12 municipios respectivamente.

💧Alertas hidrológicas (Por áreas Hidrológicas): Alertas vigentes por inundaciones y/o crecientes súbitas en las áreas hidrográficas: Magdalena Cauca: una roja, dos rojas puntuales, treinta y siete naranjas y sesenta y uno amarillas; Caribe: diez rojas, una roja puntual, catorce naranjas y dieciocho amarillas; Pacífico: trece rojas, diecisiete naranjas y tres amarillas; Orinoco: ocho naranjas y trece amarillas; Amazonas: cuatro naranjas y nueve amarillas.

🌊Alertas meteomarinas: • Mar Caribe: Se declara alerta amarilla por condiciones de tiempo lluvioso en los sectores oriental y central de la cuenca del mar Caribe colombiano. Alerta amarilla por viento y oleaje hacia la parte occidental.

• Pacífico colombiano: Se mantiene alerta amarilla por oleaje y vientos en toda la cuenca del Pacífico colombiano. Asimismo, se declara alerta amarilla por condiciones de tiempo lluvioso en la parte sur de la cuenca y alerta amarilla por pleamar en toda la cuenca, vigente hasta el 11 de noviembre.

