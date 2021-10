Gobernación de Cundinamarca- Materializando sueños

En el marco del Plan de Desarrollo ‘Unidos Podemos Más’ el gobierno de Jorge Emilio Rey Ángel y a través de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P, se han terminado 42 proyectos de acueducto urbano y rural, además se encuentran en ejecución otros 38 proyectos los cuales han contado con una inversión de 202.498 millones de pesos y con los que se beneficiarán a más 300.000 personas.Cuando se lleva a cabo la ejecución de estos proyectos, el mayor impacto se da en las zonas rurales, porque es donde más se nota el cambio, pues estas poblaciones son las que han esperado por mucho tiempo mejorar el acceso al agua.Un ejemplo de obras que generan bienestar es la construcción y optimización de la red del Acueducto Interveredal La Salada, Alto de La Viga, Vila, Asomadero y Malberto en Tocaima. El Gobernador Jorge Emilio Rey y el Gerente de EPC Andrés Ernesto Díaz, inauguraron el acueducto el 30 de noviembre de 2018, obra que garantiza el servicio de agua potable para más de 2.605 personas. Los habitantes de las veredas anteriormente mencionadas accedían al recurso hídrico una o dos veces por semana en condiciones deficientes de calidad, de tal forma que, gracias a este proyecto, ahora cuentan con el servicio de agua las 24 horas del día, 7 días a la semana, mejorando significativamente su calidad de vida.En esta obra, se invirtieron $3.208 millones pero la inversión en dinero no supera la felicidad y el agradecimiento de los cundinamarqueses beneficiados, una de ellas es Luz María Lozano, nacida y criada en la vereda La Salada, del municipio de Tocaima y quien afirma “teníamos que ir a un chorro cerca a la casa para irnos a bañar y a lavar y si el agua estaba turbia tocaba usarla así, porque no había otra opción, sufríamos mucho porque en muchas casas no recogían agua llovida y entonces con pencas se esclaraba el agua y así usarla para cocinar”. Así como ella, miles de personas sufrían por no contar con el acceso al agua en sus casas, pero todo eso cambió desde la puesta en marcha de este acueducto, pues doña Yolanda cuenta que, a ella y a su familia, ya no les toca ir a recolectar agua, ahora la tienen en la comodidad de su hogar, dejándoles tiempo suficiente para emplearlo en otras actividades, como tomar una siesta y hacer un rosario con las amigas, noticia que nos hace muy felices. Desde Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. y bajo el liderazgo de nuestro Gobernador Jorge Rey le apostamos a cumplir los sueños de los cundinamarqueses, generando bienestar y calidad de vida

.