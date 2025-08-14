Opinión | La apuesta por la educación para el desarrollo local

Un programa de inversión social voluntaria más grande de ISAGEN viene consolidando un modelo educativo que fomenta la participación y la autogestión de las comunidades desde el 2010. Foto: ISAGEN

Autosuficiencia, desarrollo de habilidades, empoderamiento y sostenibilidad a futuro; estas son las herramientas que entrega ISAGEN a las comunidades para que sean las protagonistas de su desarrollo a través del Programa de Desarrollo Comunitario, PDC.

Este es el programa de inversión social voluntaria más grande de la Empresa, consolidando un modelo educativo que fomenta la participación y la autogestión de las comunidades desde el 2010. El PDC inició su camino en las áreas de influencia de las centrales San Carlos, Jaguas y Calderas, en el oriente antioqueño y gracias a su éxito, se ha extendido a diferentes regiones, beneficiando a más de 2.800 personas de 230 organizaciones y cerca de 700 proyectos ejecutados en 26 municipios: 11 en Antioquia, 4 Caldas, 9 en Santander y 2 en Tolima.

El PDC intercala una fase teórica (escuela, un año) con una práctica (proyecto, un año), aplicando una metodología de ‘aprender en el hacer’ en cinco ciclos, durante 10 años. Los proyectos responden a 4 líneas de acción según la necesidad de cada comunidad: prevención en salud; fomento a la educación; estímulo a la recreación, cultura y deporte; y fortalecimiento productivo.

El ciclo de la economía sostenible

Capacitarse y llevar los proyectos del papel a la realidad no es el fin del camino en el PDC. Los fondos rotatorios son un complemento a la gestión del programa y nacieron como una estrategia de ahorro comunitario para la sostenibilidad de los proyectos productivos, incentivar nuevos emprendimientos y contribuir de esta forma al fortalecimiento de la economía solidaria local.

El concepto de rotación busca que en este fondo dinámico el capital crezca a través del tiempo para apoyar otras iniciativas ampliando así su cobertura. Los fondos se conforman con el capital semilla aportado por ISAGEN, así como por los afiliados y otras entidades o donaciones. Entre 2010 y 2024 se consolidaron 82 fondos, beneficiando a 385 afiliados mediante 1.322 microcréditos, con un valor total de $765 millones.

Además, medimos el impacto del programa mediante el Índice de Capacidad Organizacional, ICO, que reconoce la mejora entre las organizaciones participantes del PDC y se evalúa cada dos años. En 2024, el ICO se fijó en 3,4, correspondiente al nivel avanzado en la escala (0 a 0,99 En Riesgo; 1 a 1,99 Básica; 2 a 2,99 Funcional; 3 a 3,99 Avanzada; 4 a 5 Experta). Este resultado refleja el fortalecimiento administrativo y operativo de las organizaciones gracias al acompañamiento técnico y formativo brindado por el programa.

Hoy, son cerca de 15.000 familias las que han sido beneficiadas con el PDC siendo la mejor prueba de que el conocimiento compartido y el empoderamiento comunitario son la verdadera ancla del desarrollo social.