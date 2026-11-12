La biodiversidad que no conocíamos de los ríos Caquetá y Putumayo

Vitreorana ritae – Rana de cristal, una de las especies de anfibios que identificaron en los ríos Putumayo y Caquetá. Foto: Instituto SINCHI - Instituto SINCHI

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El sur de Colombia es uno de los territorios con mayor biodiversidad del país. En regiones como la Amazonía se han registrado más de 17 mil especies de diferentes grupos biológicos que representan el 21,4 % de las que se conocen en todo el territorio nacional. Departamentos como Caquetá o Putumayo pueden tener entre 11.600 y 9.500 especies, respectivamente, aunque los investigadores creen que son solo una pequeña parte de lo que podría existir en estos territorios.

De acuerdo con los datos del Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia (SiB), en Caquetá se han registrado 11.653 especies, pero se estima que puede haber hasta 56.574. En Putumayo, vecino de Caquetá, se conocen 9.542 pero la cifra podría llegar hasta 54.128.

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Conocer esa riqueza natural no ha sido sencillo. En Caquetá, por ejemplo, durante cerca de seis décadas, desde los años cincuenta y hasta mediados de la década de 2010, muchas zonas no pudieron ser exploradas por las restricciones impuestas por el conflicto armado.

Sin embargo, esto ha empezado a cambiar en los últimos años. En 2017, por ejemplo, el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (SINCHI), junto al entonces Colciencias, ahora Ministerio de Ciencias, iniciaron la expedición Colombia BIO que abrió una nueva oportunidad para explorar científicamente algunos de esos territorios.

Desde entonces, se han desarrollado esfuerzos para ampliar lo que sabemos de esta zona del país. Uno de estos tuvo lugar entre 2023 y 2024 cuando un grupo de casi 30 científicos del SINCHI, en el marco de la iniciativa "Biodiversidad y Desarrollo por el Putumayo", liderada por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) en alianza con otros actores territoriales, viajó hasta 25 puntos de Caquetá y Putumayo para caracterizar los ecosistemas acuáticos que se extienden entre las cuencas de los ríos Caquetá y Putumayo.

Los investigadores, quienes trabajaron con más de 100 colaboradores de las comunidades locales, querían comparar un periodo de mayores lluvias con otro de menores precipitaciones en municipios como Puerto Asís, San Miguel, Orito, Puerto Caicedo, Villagarzón, Puerto Guzmán y Mocoa (Putumayo), junto a Curillo y San José del Fragua (Caquetá), para obtener lo que llaman una fotografía completa ambos ríos.

“Para lograrlo, realizamos visitas a los sitios acordados en mayo y junio de 2023, y repetimos el trabajo de campo en noviembre del mismo año”, explica Edwin Agudelo Cordoba, biólogo marino y coordinador de la sede del SINCHI en San José del Guaviare.

Los resultados, publicados hace unas semanas, dejaron al descubierto una riqueza en fauna y flora que hasta el momento se desconocía en el país.

“Nos centramos en varios grupos: fitoplancton, zooplancton, macroinvertebrados acuáticos, donde incorporamos a insectos, artrópodos, moluscos y cangrejos; peces, anfibios y reptiles”, agrega Agudelo, uno de los investigadores que lideró el trabajo.

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Una riqueza oculta

Como resultado de meses de trabajo, los investigadores obtuvieron una especie de inventario sobre la riqueza de fauna y flora asociadas a las cuencas de los ríos Caquetá y Putumayo.

En el grupo de peces, por ejemplo, el proyecto denominado “Ríos Diversos” logró identificar 165 especies, incluidas siete especies migratorias esenciales para la seguridad alimentaria de las comunidades locales. “Es un número equilibrado de lo que hay frente a lo que se esperaba”, asegura Agudelo.

Sin embargo, no ocurrió lo mismo con los grupos asociados a los anfibios y reptiles, donde la diversidad estuvo por debajo de lo que se esperaba previamente, según el investigador. El equipo encontró 40 especies de anfibios, y 37 especies de lagartijas y serpientes, lo que representa un 31% y un 35% menos, respectivamente, frente a los registros que se tenían previamente en la región.

En el caso de la flora se encontraron 281 especies distribuidas en 62 familias botánicas, muchas de ellas con usos medicinales e industriales. Aunque es una “diversidad interesante”, Agudelo sostiene que se está viendo una “homogeneización, pérdida de diversidad o insuficiencia en los datos sobre la diversidad biológica, porque el territorio tiene una transformación”.

Las especies microscópicas, que antes no habían sido tan estudiadas en la región, tuvieron un enfoque especial dentro del proyecto. Los investigadores encontraron que existen, al menos, 324 especies del perifiton y unas 177 especies de fitoplancton. Ambas son algas. Las primeras están pegadas a la periferia, bien sea en las rocas, las hojas o lugares húmedos, y las segundas están en el cuerpo de agua, son movidas por las corrientes y no están adheridas a ningún sustrato.

“Había registros previos pero muy bajitos. Lo que tenemos aquí es un enriquecimiento de los listados de diversidad biológica asociados a estos grupos taxonómicos. Esto significa que aumentan los números de diversidad biológica asociados a estos grupos y no necesariamente se interpreta como nuevas especies para la ciencia”, explica Agudelo.

Sin embargo, el proyecto también identificó cinco posibles nuevas especies de termitas para la ciencia y algunas otras de macroinvertebrados acuáticos como es el registro para Colombia del escarabajo acuático Pagelmis amazónica.

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Pagelmis amazónica, escarabajo, encontrado en los ríos de Caquetá y Putumayo. Foto: Instituto SINCHI - Instituto SINCHI

¿Cómo está la calidad del agua?

Además de caracterizar las especies asociadas a las dos cuencas, el equipo también estableció las características físicas, químicas y microbiológicas de ambientes acuáticos superficiales, es decir, revisaron la calidad del agua.

Aunque consideran que se clasifica mayoritariamente como "aceptable", se identificó una presencia recurrente de coliformes totales, un grupo de bacterias de origen ambiental e intestinal que se utilizan como indicadores de la calidad higiénica del agua y de los alimentos, en varias de las localidades investigadas.

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Esta contaminación orgánica —provocada por vertimientos domésticos no tratados y la escorrentía de áreas pecuarias— evidencia que el agua no es apta para consumo humano directo.

Esa es una de las amenazas que identificaron los investigadores tanto para la calidad del agua como para la diversidad que se encuentra en las cuencas. Aseguran que la deforestación, la acumulación de residuos sólidos, y los vertimientos domésticos e industriales son las principales amenazas que enfrentan los ríos que analizaron.

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Por esto, para los investigadores, es importante, por un lado, acelerar la instalación y/o mejoramiento de los sistemas de saneamiento básico con los que cuentan los municipios y sus zonas rurales.

Pero también consideran clave el trabajo con el sector privado. En este punto es donde la ANDI viene realizando un importante trabajo desde 2014 cuando nació la iniciativa Biodiversidad y Desarrollo que busca unir esfuerzos entre empresas, instituciones, autoridades y comunidades para cuidar la biodiversidad.

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“Esta iniciativa ha buscado que el sector empresarial comprenda el valor estratégico de la conectividad Andes-Amazonía e integre la biodiversidad en sus decisiones y operaciones”, explica Dora María Moncada Rasmussen, directora del Centro Nacional del Agua y la Biodiversidad (CNAB), de la ANDI.

Para Moncada, uno de los grandes desafíos que hay en la región es pasar de intervenciones aisladas a soluciones colectivas y de largo plazo, basadas en información, ciencia y conocimiento local, donde las empresas tienen un rol importante. “El agua, la biodiversidad, los ecosistemas y los servicios que prestan son activos fundamentales para la productividad y la permanencia de las empresas en los territorios”, agrega.

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Por su parte, desde el Instituto SINCHI agregan otro par de elementos: escuchar a las comunidades y respaldar cada acción en evidencia científica. Aseguran que estos dos puntos son la clave para transformar la gestión ambiental en un compromiso compartido en dos de los departamentos que conforman una de las regiones más ricas en biodiversidad del planeta: la Amazonía.