La declaratoria que busca fortalecer la gestión del agua en Colombia

En la declaratoria, sobresale la apuesta por soluciones basadas en la naturaleza, la investigación científica y el uso eficiente del recurso hídrico de manera integral entre las aguas subterráneas, superficiales y marino-costeras y la gestión de información, que fortalezca la adaptación y mitigación frente a los efectos de la variabilidad y el cambio climático. Foto: ASOCAR

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Entre agosto y octubre de 2025 las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible y Asocars avanzaron en la articulación interinstitucional para aportar a la actualización de la Política Nacional para la Gestión del Recurso Hídrico (PGIRH).

Se trató de uno de los ejercicios de articulación técnica e institucional más importantes para la gestión del agua, con el apoyo la cooperación de Países Bajos en Colombia, por medio del Programa Blue Deal, “InspirAgua” en Colombia, el Instituto de Ambiente de Estocolmo (SEI) para Latinoamérica, la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), el Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia (CTA) y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Minambiente), bajo el lema “Conectando experiencias para la gestión del agua”.

El proceso se desarrolló a través ocho jornadas técnicas virtuales, previas a la tercera cumbre por la gobernanza del agua, denominadas “martes del agua”, espacios técnicos, participativos que reunieron a expertos, autoridades ambientales, comunidades y actores institucionales para debatir los desafíos presentes y futuros en torno al agua en el país.

Estas sesiones fueron claves para las relatorías y conclusiones a socializarse en la Tercera Cumbre del Agua, que se realizó en Neiva, con el liderazgo de la CAM, del 29 al 31 de octubre de 2025, y en la cual, los representes de la institucionalidad y de los más de 170 asistentes firmaron la “Declaratoria de Neiva”.

“Reconocemos los avances desde la adopción de la política, pero también los desafíos que enfrenta Colombia como la crisis climática, la presión sobre los ecosistemas, la contaminación de las fuentes hídricas y las persistentes brechas en el acceso y calidad del agua, por eso la importancia de esta declaratoria”, dijo Yesid González Duque, director ejecutivo de Asocars.

En la declaratoria se destaca la apuesta por soluciones basadas en la naturaleza, la investigación científica y el uso eficiente del recurso hídrico de manera integral entre las aguas subterráneas, superficiales y marino-costeras y la gestión de información, que fortalezca la adaptación y mitigación frente a los efectos de la variabilidad y el cambio climático. Los resultados de la cumbre, se centran en articular, depurar y consensuar ejes transversales que deberán incorporarse en la actualización de la PNGIRH, dentro de los cuales se destacan:

1. Articulación interinstitucional

Incluir un modelo nacional de articulación intersectorial,

Reconocer que la sostenibilidad hídrica depende de alianzas estables, financiamiento de largo plazo y participación comunitaria.

2. Mecanismos de financiamiento para la GIRH

La nueva política requiere mecanismos que articulen recursos nacionales, regionales y locales,

Se propuso establecer un portafolio de financiamiento mixto, que incluya fondos públicos y público-privados, instrumentos tarifarios, inversión privada, bonos verdes y alianzas cuenca–empresa.

3. Armonización de los instrumentos de planificación

Los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas -POMCA deben consolidarse como el eje articulador del sistema de planificación,

Integración obligatoria entre aguas superficiales, subterráneas, marino-costeras y determinantes ecosistémicos.

4. Sistemas de información: interoperabilidad, datos abiertos y trazabilidad

Priorizar la interoperabilidad de los sistemas existentes y fortalecer mecanismos de monitoreo para contar con datos de línea base precisos,

Crear una plataforma nacional de información hídrica, accesible y centralizada, que respete la autonomía regional.

5. Innovación: motor de una política hídrica moderna

Crear un Programa Nacional de Innovación para la gestión del recurso hídrico, articulando academia, territorios y cooperación,

Impulsar pilotos regionales replicables, priorizando territorios con brechas técnicas o acceso limitado a información.

6. Participación: diálogo, consulta y Escazú

El diálogo intersectorial debe consolidarse como mecanismo prioritario de resolución de conflictos,

La articulación territorial se reconoce como vía efectiva para gestionar problemáticas hídricas, con participación de comunidades y pueblos étnicos,

Se destacó el Acuerdo de Escazú como herramienta fundamental para transparencia y participación.

7. Fortalecimiento institucional

La coordinación multinivel y multisectorial es el punto crítico para avanzar,

Es imprescindible robustecer capacidades técnicas, tecnológicas y administrativas para decisiones basadas en evidencia.

Durante los últimos 31 años las CAR han adelantado procesos de ordenación en 132 cuencas hidrográficas cubriendo más de 29 millones de hectáreas, aportando así a la gestión integral del recurso hídrico en Colombia y por ende al desarrollo sostenible del país.

Con estos aportes, se espera que la actualización de la PNGIRH consolide un modelo de gestión integral, justa, articulada, resiliente e innovadora desde la fuente a la desembocadura.