La educación ambiental, una apuesta para el futuro

Pitando lorito de fuertes, una especie emblemática de Santa Rosa de Cabal.

La estrategia a partir de “Gabby ayuda el planeta” como modelo de educación ambiental, busca promover la construcción de una cultura cimentada en valores que surgen desde la convivencia, pero esta convivencia no es entre la especie humana, se extiende a las otras especies y su medio.

Para lograr una sinergia en favor de construir una mejor sociedad consciente de sus acciones sobre este planeta, entendiendo que es una casa común que compartimos con otros seres vivos y sintientes, resolvimos desarrollar actividades formativas para afianzar el conocimiento en cuanto a la economía circular, promoviendo así actividades como el uso y reutilización de productos de confección transformados en otros productos con usos diferentes, evitando el crecimiento de residuos sólidos en la basura, así como la correcta disposición de otros residuos que se producen en el hogar o el diario vivir.

En el marco de las actividades formativas, entendimos que desde el amor propio y el amor por el entorno, se pueden generar actividades que permitan fomentar esa sinergia en favor de un mejor ambiente para todos, es así como se realizaron talleres con énfasis en la apropiación social del conocimiento con el Lorito de Fuertes (Hapalopsittaca fuertesi), una especie de ave categorizada como En Peligro (EN), es decir que su nivel de vulnerabilidad es tal que es susceptible a desaparecer si no se generan acciones que permitan su supervivencia.

Fue por esto que, en nuestro municipio Santa Rosa de Cabal, esta ave se convirtió en emblema de conservación, gracias al Acuerdo 052 de 2019, y a partir de él se promovieron formaciones para el conocimiento y reconocimiento del área protegida denominada Distrito de Conservación de Suelos Campoalegre, que sirve como área de amortiguación para el Parque Nacional Natural Los Nevados, por contener uno de los ecosistemas más importantes y sensibles del mundo: los páramos.

Esta es una especie sombrilla debido a que protege y genera estrategias para su conservación, pero además, la de todo su ecosistema, que es la cuna del recurso hídrico que alimenta ciudades y municipios importantes de la región cafetera, y que a su vez incluyen especies vegetales y otros animales que mantienen el equilibrio en una década donde el cambio climático y sus afectaciones son cada vez más notables.

Haber generado consciencia promoviendo la identidad de los habitantes del municipio con su especie emblemática, ha permitido una consciencia colectiva que esperamos siga creciendo, pues este y muchos otros municipios necesitan de estrategias desde al amor propio, el amor por la tierra y la motivación por mantener la armonía entre todos los seres vivientes de este planeta.

ConscienciaGreen se integra por cinco personas que, desde sus experiencias, logran vincular saberes que se encaminan a la generación de procesos y herramientas pedagógicas en la conservación del medio ambiente:

Me siento muy contenta y orgullosa de pertenecer a este lindo Proyecto que seguirá sumando triunfos y reconocimiento, llevando un mensaje a través de la educación ambiental. Paula Andrea Castaño Zuluaga, tecnóloga en Control Ambiental.

“En ConscienciaGreen hemos vivido la experiencia de poder llevar a muchas personas un mensaje de conciencia a mayores, jóvenes, y niños, generando muchos cambios en aquellos que han escuchado de nuestro conocimiento” Carlos Alberto Toro Duque, experto en confección y negocios verdes.

“Necesitamos ser líderes verdes llenos de propósitos claros, que sean el combustible para las mejores iniciativas que lleguen a impactar sociedades, poder crecer en conciencia ambiental y ser esa generación que entienda que el planeta no es infinito, sino limitado en sus recursos” Natalia de la Pava Cardona, profesional audiovisual y abogada.

“El cambio empieza por cada uno de nosotros, somos los responsables de entregarle a nuestras generaciones un planeta sano, que desde nuestro compromiso podamos hacer cambios contundentes en nuestros hábitos y seamos conscientes de nuestro papel en el medio en el que vivimos” Mario Santa Luna, ing. industrial y fundador de la Corporación ConscienciaGreen.

Y quien les escribe, Javier Cuayal, profesional en formación ambiental y apropiación social del conocimiento en cultura y biodiversidad, un caminante incansable que lleva el mensaje de conservación a cada rincón de nuestro municipio Santa Rosa de Cabal.