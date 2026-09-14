La importancia de contar con un sector privado capaz de responder

A un mes del terremoto ya está construida la primera vivienda para la familia Asprilla en Quibdó, Chocó Foto: Fundación Grupo Argos

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Desde el 10 de agosto, miles de familias en Colombia vieron cómo su casa quedó destruida o inhabitable, perdiendo todo lo que construyeron durante años. Ahora solo se preguntan cómo volver a empezar. No solo eso. El terremoto alteró la vida de municipios completos y volvió a mostrarnos la vulnerabilidad de la manera más cruda.

Frente a la tragedia, la primera respuesta necesariamente es humana: acompañar, escuchar y atender las necesidades urgentes. Así lo hicimos desde el Grupo Empresarial Argos, donando agua y elementos de primera necesidad, apoyados en la solidaridad de nuestros colaboradores. Con el paso de las semanas inició la fase de la reconstrucción, donde el mayor desafío serán los recursos y el tiempo. Dada la magnitud de la tragedia, este será un proceso de al menos tres años.

Por eso, además de recursos, es fundamental poner al servicio del país las capacidades de organizaciones sociales y del sector privado. Empresas, fundaciones y organizaciones sociales están demostrando que son clave y que sus capacidades, relaciones con los territorios y conocimiento han ayudado a consolidar una reacción integral en beneficio de las familias más afectadas.

Contar con un sector privado comprometido y con capacidad ha permitido el surgimiento de cientos de iniciativas de solidaridad que han representado una gestión articulada con el Gobierno Nacional, el Fondo Milagro, todos los ministerios, gobiernos departamentales y municipales. Entre ellas, Adopta un Hogar, la iniciativa de Grupo Argos y Nicky Jam para la reconstrucción de vivienda. Por cada peso aportado por una persona o empresa, la alianza aporta otro. La meta es construir 1.000 viviendas, al menos 500 de ellas en Chocó. Más de 6.000 personas y 200 empresas se han sumado con su confianza y aportes.

Maria Camila Villegas, directora de la Fundación Grupo Argos. Foto: SANTIAGO VERGARA-LaPic S.A.S

Con esta iniciativa, Grupo Argos puso al servicio del país sus capacidades de gerencia, técnicas y sociales para la reconstrucción de viviendas fabricadas con el modelo de steel framing, es decir, estructuras livianas de acero producidas industrialmente, sismorresistentes y de construcción rápida (tres semanas). Su estructura se diseña con precisión para responder a las condiciones culturales y climáticas con un modelo moderno, seguro y durable que ha sido desarrollado durante décadas en Estados Unidos y países desarrollados y que permite avanzar con mayor agilidad, algo fundamental para la reconstrucción en Chocó, el Eje Cafetero y el Valle del Cauca.

A un mes del terremoto, ya está construida la primera vivienda para la familia Asprilla en Quibdó, Chocó, que vio su casa colapsar por el sismo y que hoy puede volver a tener la tranquilidad de tener un hogar digno y comfortable. La lección es clara. Debemos sumarle a la solidaridad ante la emergencia una verdadera capacidad para atenderla. Prepararnos significa fortalecer las alianzas, el conocimiento y las capacidades que harán posible responder de manera rápida e integral. Quienes tengan esta convicción pueden donar a través de este enlace.