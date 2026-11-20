Uno de los objetivos del foro era fortalecer la asociatividad de productores en torno a la sostenibilidad. / Porkcolombia Foto: Porkcolombia

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Hace unos días, Medellín fue escenario del VI Foro de Sostenibilidad Porcícola, un espacio que reunió a diferentes actores del sector para analizar los desafíos actuales de la industria y reflexionar sobre las oportunidades para construir un futuro en el que la productividad, la protección del medioambiente y el desarrollo económico del país avancen de manera articulada.

Al encuentro asistieron representantes de Porkcolombia-Fondo Nacional de la Porcicultura (FNP), expertos en conservación ambiental, corporaciones autónomas regionales de Antioquia, líderes de la porcicultura y delegados del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Durante la jornada, los participantes intercambiaron perspectivas sobre los desafíos que enfrenta el sector para fortalecer su productividad, al tiempo que promueve la protección de los territorios y el uso responsable de los recursos naturales.

Este diálogo cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que la porcicultura ocupa el tercer lugar entre las actividades del agro colombiano por su aporte al PIB agropecuario, lo que reafirma la importancia de avanzar hacia un modelo de crecimiento que integre la competitividad y la sostenibilidad.

Para Mario Peña, vicepresidente técnico de Porkcolombia, este encuentro representa un paso importante en la consolidación de una actividad porcícola más sostenible, capaz de responder a los desafíos ambientales actuales. “La sostenibilidad no es un propósito aislado ni una meta que se alcanza de un día para otro. Es un compromiso permanente con la evolución, las buenas prácticas y la toma de decisiones informadas. Parte del reconocimiento de que el crecimiento de nuestra actividad debe ir de la mano con el cuidado del medioambiente”, señala.

Una discusión necesaria

Uno de los puntos centrales del foro fue la necesidad de modernizar las prácticas productivas y avanzar hacia mejores estándares ambientales y sanitarios. Esto implica, por una parte, cambiar la manera en que se manejan los residuos de la actividad. Por ejemplo, la porcinaza —el subproducto orgánico resultante de la mezcla de las heces, la orina, los restos de alimento, el pelo y el agua de lavado de los corrales en la cría de cerdos— puede convertirse, con el tratamiento adecuado, en un recurso para fertilizar suelos o generar energía, y evitar, de esta manera, la contaminación de fuentes hídricas o el suelo.

En este contexto, prácticas como la biofertilización, el compostaje, y la implementación de biodigestores se convierten en alternativas para reincorporar los subproductos a los ciclos productivos. Estas soluciones no solo contribuyen a reducir la presión sobre los ecosistemas, sino que también pueden generar ahorros para los productores, optimizar el uso de los recursos y mejorar la eficiencia de las granjas.

Durante el encuentro, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible presentó la actualización de la Guía Ambiental del Subsector Porcícola, un documento de referencia que llevaba más de 20 años sin ser renovado. Esta herramienta reúne lineamientos y buenas prácticas para identificar, prevenir y mitigar los impactos ambientales derivados de la actividad porcícola. Asimismo, ofrece orientaciones para la gestión de aspectos clave como el manejo circular de la porcinaza, el uso eficiente del agua, los vertimientos, el control de olores, la gestión de residuos y la planificación de las unidades productivas.

La guía busca acercar los criterios técnicos a las decisiones cotidianas de los porcicultores y facilitar el acompañamiento por parte de las autoridades ambientales. Como lo aclaró el Ministerio de Ambiente, este documento no reemplaza las normas ni los permisos que deben cumplir los productores, sino que constituye una herramienta de consulta para orientar la gestión ambiental de las granjas e identificar alternativas de producción sostenible, acordes con los desafíos actuales de la industria.

Otro de los hitos del foro fue la firma de una agenda ambiental entre la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare) y Porkcolombia. Este acuerdo tiene como propósito fortalecer la articulación entre el gremio porcícola y la autoridad ambiental, mediante acciones conjuntas en los territorios donde convergen la actividad productiva y los ecosistemas que requieren protección.

En la práctica, esta articulación permitirá fortalecer el acompañamiento institucional a los productores, promover la implementación de buenas prácticas y atender oportunamente las dificultades ambientales, antes de que puedan derivar en conflictos con las comunidades o las autoridades. El propósito es que la gestión ambiental no dependa únicamente de las capacidades individuales de cada granja, sino que esté respaldada por procesos de acompañamiento, cooperación y coordinación institucional.

Biodiversidad que genera oportunidades

La conservación de los ecosistemas fue otro de los ejes centrales del encuentro. En este contexto, durante el foro se realizó el lanzamiento oficial de BioPork, una plataforma digital desarrollada para fortalecer la gestión de la biodiversidad en las granjas porcícolas. Esta solución permite caracterizar el entorno natural de cada unidad productiva y establecer una línea base que facilite la planificación de acciones orientadas a la conservación de los ecosistemas.

A partir de esta información, los porcicultores podrán conocer mejor las condiciones ambientales de sus predios, identificar las especies y los recursos naturales presentes en su entorno y establecer medidas para su protección. El objetivo es que las decisiones en materia de conservación estén respaldadas por información técnica y respondan a las características y necesidades particulares de cada territorio.

“La herramienta permite saber qué tengo en mi predio, conocerlo, conservarlo y de qué manera puedo generar valor a partir de ese capital natural”, añade Julián Cifuentes, subdirector de Sostenibilidad de Porkcolombia.

La porcicultura es el tercer sector del agro en Colombia.

Según el gremio, el lanzamiento parte de una premisa: la conservación de la biodiversidad también puede generar valor para las empresas. Proteger las coberturas vegetales, cuidar las fuentes hídricas y preservar espacios naturales dentro de los predios no solo contribuye a la salud de los ecosistemas, sino que también fortalece las relaciones de las empresas con las comunidades y las autoridades ambientales, desde una perspectiva de sostenibilidad.

Durante el foro también se abordaron alternativas como los bancos de hábitat, la agricultura regenerativa, el agroecoturismo y las soluciones basadas en la naturaleza. Si bien cada una tiene un alcance distinto, todas ofrecen oportunidades para recuperar áreas intervenidas, proteger los recursos naturales y poner en valor los ecosistemas que hacen parte de las unidades productivas.

Como explicó Javier Valencia, director de Cornare, es clave entender la importancia de conectar las dimensiones ambientales, económicas y sociales de la actividad. “El foro y sus discusiones son un gran acuerdo ambiental de sostenibilidad y de crecimiento. Habla de compromiso ambiental, económico y desarrollo social. La porcicultura genera desarrollo, progreso y hacerla bien, con este compromiso que asumimos, va a lograr unos réditos más importantes”, afirma.

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Medir para mejorar

El uso eficiente del agua también ocupó un lugar destacado en la agenda del foro. Durante la jornada se presentaron los avances de un estudio sectorial sobre la huella hídrica de la porcicultura, una iniciativa que busca determinar la cantidad de agua requerida en los procesos productivos e identificar oportunidades para optimizar su consumo.

Esta medición cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que el recurso hídrico es fundamental en diferentes etapas de la operación porcícola, desde el suministro a los animales hasta las labores de limpieza y desinfección de las instalaciones. Contar con información precisa sobre los niveles y momentos de mayor consumo permitirá orientar las inversiones, establecer metas de ahorro y evaluar la efectividad de las medidas implementadas.

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La conservación de los ecosistemas fue uno de los ejes centrales del encuentro / Porkcolombia. Foto: Porkcolombia

Desde Porkcolombia-FNP destacan que una gestión hídrica más eficiente puede contribuir a reducir los costos de producción, disminuir la presión sobre las fuentes de abastecimiento y preparar a las granjas frente a posibles escenarios de escasez o variabilidad climática. En este sentido, la información técnica se convierte en un insumo fundamental para orientar tanto las decisiones productivas como las ambientales.

Otro de los temas abordados durante el foro fue la asociatividad entre productores. Este espacio permitió destacar la importancia de fortalecer las organizaciones y los grupos de porcicultores como escenarios para intercambiar conocimientos, construir soluciones conjuntas y ampliar las oportunidades de acceso a asistencia técnica y nuevas tecnologías.

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El trabajo asociativo también representa una oportunidad para reducir las brechas entre las granjas, teniendo en cuenta que no todos los productores cuentan con las mismas capacidades económicas y técnicas para implementar prácticas sostenibles. La cooperación, el intercambio de experiencias y el aprovechamiento compartido de recursos pueden facilitar que estas iniciativas lleguen a unidades productivas de diferentes tamaños y contribuyan al desarrollo equilibrado del sector.

El siguiente paso, aseguran desde el gremio, será lograr que las herramientas y los compromisos presentados se traduzcan en resultados concretos y verificables. La Guía Ambiental deberá convertirse en un referente para orientar las decisiones de los productores; BioPork, en un punto de partida para impulsar acciones de conservación; y la agenda suscrita con Cornare, en un escenario de acompañamiento y articulación permanente en los territorios. A esto se suman los estudios sobre huella hídrica, fundamentales para identificar oportunidades de mejora, optimizar el consumo de agua y establecer metas medibles.

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Cifuentes, de Porkcolombia, señala que el foro, además de abrir nuevas oportunidades para impulsar compromisos y proyectos, deja importantes desafíos que deberán abordarse en el corto plazo para que un sector que hoy genera alimentos, ingresos y oportunidades de desarrollo continúe consolidándose.

“Lo ambiental cada vez toma más protagonismo y debemos asumir una serie de compromisos que garanticen su cumplimiento y nos permitan construir un futuro sostenible. Se trata de encontrar un equilibrio entre conservar, sostener y fortalecer el negocio”, concluye.

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Así, el verdadero alcance de estos compromisos se evidenciará más allá de los auditorios: en el agua que ahorren las granjas, los subproductos valorizados, los ecosistemas que protejan y las prácticas sostenibles que incorporen los porcicultores en su actividad diaria. Es allí, en el trabajo cotidiano de cada unidad productiva, donde se construirá buena parte del futuro de la porcicultura colombiana.

*Este artículo fue hecho en alianza con Porkcolombia.